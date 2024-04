Letzter Sieg im Februar: Bundesliga-Coach vor dem Aus, Europameister im Anflug?

Bochum - Langsam wird es eng für den VfL Bochum : Durch die 1:2-Pleite in Köln hat der Revierklub nur noch drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Wohl zu viel für Trainer Thomas Letsch (55): Dem Coach soll noch am heutigen Montag das Aus drohen.

Für Thomas Letsch (55) und den VfL Bochum stehen die Zeichen auf Abschied. © David Inderlied/dpa

Eigentlich hatte alles auf eine erfolgreiche Saison hingedeutet: Vor sechs Spieltagen schlug der VfL den großen FC Bayern und stand komfortabel auf Platz elf der Bundesliga.

Ein Unentschieden und fünf Niederlagen später steckt Bochum aber wieder knietief im Abstiegskampf - mit Konsequenzen für Letsch.

Wie WAZ, BILD und Kicker berichteten, sei man bei einer Krisensitzung am gestrigen Sonntagabend zum Schluss gekommen, dass der 55-Jährige wohl nicht mehr die richtige Lösung auf der Trainerposition sei.



Zu oft gab der Klub Führungen noch aus der Hand, gegen den 1. FC Köln sogar erst in der Nachspielzeit. In den Griff bekommt das Trainerteam die Probleme nicht, auch die Führungsspieler sprachen sich offenbar nicht für ihren Coach aus.

Laut WAZ soll die Zeit von Letsch in Bochum deshalb schon am heutigen Montag zu Ende gehen - nach der Niederlage in Köln vermied Sportgeschäftsführer Patrick Fabian (36) bereits Bekenntnisse zu seinem Trainer.