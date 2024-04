Waldschmidt macht Köln zum Tollhaus! 1. FC Köln feiert Last-Minute-Sieg gegen den VfL Bochum

Köln - Wahnsinn in Köln -Müngersdorf! Luca Waldschmidt (27) beschert dem 1. FC Köln mit seinem späten Treffer (90. + 2) einen überlebenswichtigen 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum .

Zuvor konnte bereits VfL-Kapitän Anthony Losilla (38) eine Großchance für sich verbuchen, setzte seinen Versuch per Volley allerdings knapp links am Tor vorbei (22.).

Nach schwachen ersten 20 Minuten zog der Revierklub das Spielgeschehen nach und nach an sich und belohnte sich schließlich in Person von Felix Passlack (25): Der Außenverteidiger traf nach feiner Vorarbeit von Stürmer Moritz Broschinski (23, 53.).

Eric Martel (21) vom 1. FC Köln versucht Bochums Philipp Hofmann (31) hinter sich zu lassen. © Marius Becker/dpa

In der Folge war es dann nur wenig verwunderlich, dass sich der 1. FC Köln vermehrt gute Torchancen erarbeiten konnte. Zwar scheiterte der in der 63. Minute eingewechselte Faride Alidou (22) zunächst noch mit einem satten Schuss am Pfosten (69.), doch dann schlug die große Stunde von FC-Trainer Timo Schultz (46).

Der Übungsleiter brachte neben Alidou und Waldschmidt auch Steffen Tigges (25) und Benno Schmitz (29) neu ins Spiel - und sorgte damit für die Wende!

Zunächst war es Tigges, der eine Kainz-Ecke ins Tor köpfte (90. +1) und den Fans neue Hoffnung schenkte. Nur eine Minute später war es dann Außenverteidiger Schmitz, der auf der rechten Seite zu viel Platz und Zeit bekam, eine mustergültige Flanke in den Strafraum brachte und den blondierten Schädel von Waldschmidt fand.

Der gerade erst wiedergenesene 27-Jährige behielt frei vor Bochum-Keeper Manuel Riemann (35) die Nerven und traf zum 2:1-Sieg - und ließ alle Dämme im RheinEnergie-Stadion brechen!

Für den 1. FC Köln bedeutet der Sieg neue Hoffnung im Bundesliga-Abstiegskampf. Zwar haben die Rheinländer nach wie vor einen Punkt Abstand auf den Relegationsrang 16, allerdings ist das rettende Ufer in Form des VfL Bochums wieder in greifbarer Nähe und nur vier Zähler entfernt.