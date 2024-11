Nach Rausschmiss und Rechtsstreit: Holt Bochum seinen Ex-Stammkeeper wieder zurück?

Bochum - Das wäre ein Ding! Zwischen dem VfL Bochum und Manuel Riemann (36) endete die Zusammenarbeit nicht gerade im Guten: Vor der Relegation in der Vorsaison schmiss der Klub seinen damaligen Stammkeeper raus, dieser reichte daraufhin Klage beim Arbeitsgericht ein. Doch Not macht bekanntlich erfinderisch - bahnt sich ein spektakuläres Comeback an?