Er soll die Wölfe zum Aufstieg führen: Hecking präsentiert eigenen Nachfolger

Wolfsburg - Der Leiter des Projekts Wiederaufstieg beim VfL Wolfsburg ist gefunden: Tobias Strobl (38) wechselt vom SC Verl nach Niedersachsen und wird dort neuer Cheftrainer.

Tobias Strobl (38) übernimmt den VfL Wolfsburg. © Guido Kirchner/dpa

Das gab der Bundesliga-Absteiger am Mittwochnachmittag offiziell bekannt. Der 38-Jährige erhält bei den Wölfen einen Vertrag bis 2028.

Zuvor war der in der Relegation gescheiterte Feuerwehrmann Dieter Hecking (61) bereits von seinem Traineramt entbunden und zum neuen Sport-Geschäftsführer umfunktioniert worden.

Jetzt durfte er gemeinsam mit Sportdirektor Pirmin Schwegler (39) seinen eigenen Nachfolger bestimmen: "Wir haben in kurzer Zeit viele Gespräche geführt. Im Ergebnis sind Pirmin Schwegler und ich der festen Überzeugung, mit Tobias Strobl den richtigen Trainer gefunden zu haben", so Hecking.

Strobl konnte drei Jahre als Coach der zweiten Mannschaft des FC Augsburg überzeugen, ehe er im vergangenen Sommer beim SC Verl anheuerte. Mit den Ostwestfalen mischte er ziemlich überraschend die 3. Liga auf und sprintete lange im Aufstiegsrennen mit. Letztlich reichte es zum sechsten Platz - und damit zur besten Platzierung des Klubs in der Drittligahistorie.

Aufgrund seines noch laufenden Vertrags beim SCV wird eine Ablösesumme fällig.