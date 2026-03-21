Festnahmen und verletzter Polizist: Fan-Zoff überschattet Abstiegs-Kracher!

Wolfsburg - Unschöne Szenen im Keller-Duell der Bundesliga ! Der 1:0-Sieg des SV Werder Bremen am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg wurde von einem Polizeieinsatz auf den Rängen überschattet.

Die Polizei musste beim Spiel zwischen Wolfsburg und Werder Bremen im Bereich des Gäste-Einlasses eingreifen. © Andreas Gora/dpa

"Es gab im Bereich des Gästeeingangs nach einem Versuch, nicht erlaubte Fanmaterialien einzuschmuggeln, einen massiven Angriff auf Wolfsburger Ordner. Anschließend folgte eine polizeiliche Maßnahme gegen Fans von Werder Bremen", hieß es in einer Mitteilung der Wölfe.

Daraufhin hätte sich ein Großteil der SVW-Anhänger dazu entschieden, die Volkswagen Arena zu verlassen, wie die Heimmannschaft darüber hinaus erklärte.

Die Wolfsburger Polizei ließ auf ihrem WhatsApp-Kanal ebenfalls verlauten, dass es zu einer Attacke auf VfL-Ordner gekommen sei. Es habe mehrere Festnahmen gegeben, außerdem sei ein Beamter beim Einsatz verletzt worden, allerdings weiterhin dienstfähig.

"Die Ultras liefern sich wie früher im Wilden Westen ein Stare-Down mit der Polizei. Es ist irgendwas vorgefallen. Die stehen sich gegenüber und niemand zuckt", schilderte DAZN-Reporter Benni Zander die Ereignisse im Rahmen der Übertragung des Streamingdienstes.

Videos in den sozialen Netzwerken sollen derweil die Konfrontationen zwischen den Fans und der Polizei vor dem Gästeblock zeigen.