Festnahmen und verletzter Polizist: Fan-Zoff überschattet Abstiegs-Kracher!
Wolfsburg - Unschöne Szenen im Keller-Duell der Bundesliga! Der 1:0-Sieg des SV Werder Bremen am Samstagnachmittag beim VfL Wolfsburg wurde von einem Polizeieinsatz auf den Rängen überschattet.
"Es gab im Bereich des Gästeeingangs nach einem Versuch, nicht erlaubte Fanmaterialien einzuschmuggeln, einen massiven Angriff auf Wolfsburger Ordner. Anschließend folgte eine polizeiliche Maßnahme gegen Fans von Werder Bremen", hieß es in einer Mitteilung der Wölfe.
Daraufhin hätte sich ein Großteil der SVW-Anhänger dazu entschieden, die Volkswagen Arena zu verlassen, wie die Heimmannschaft darüber hinaus erklärte.
Die Wolfsburger Polizei ließ auf ihrem WhatsApp-Kanal ebenfalls verlauten, dass es zu einer Attacke auf VfL-Ordner gekommen sei. Es habe mehrere Festnahmen gegeben, außerdem sei ein Beamter beim Einsatz verletzt worden, allerdings weiterhin dienstfähig.
"Die Ultras liefern sich wie früher im Wilden Westen ein Stare-Down mit der Polizei. Es ist irgendwas vorgefallen. Die stehen sich gegenüber und niemand zuckt", schilderte DAZN-Reporter Benni Zander die Ereignisse im Rahmen der Übertragung des Streamingdienstes.
Videos in den sozialen Netzwerken sollen derweil die Konfrontationen zwischen den Fans und der Polizei vor dem Gästeblock zeigen.
Ticket-Stress schon vor dem Bundesliga-Spiel zwischen VfL Wolfsburg und Werder Bremen
Inzwischen äußerte sich die Bremer Fanhilfe zu den Vorfällen und erhob dabei schwere Vorwürfe gegen die Einsatzkräfte. Es sei zu gezielten Schlägen auf den Kopfbereich von Personen gekommen, selbst als diese bereits am Boden gelegen hätten.
"Auch nachdem sich die Situation wieder etwas beruhigt hatte, konnten wir eskalatives Verhalten, insbesondere wahl- & ziellose Schläge in die Menge, feststellen. Bereits jetzt sind etliche Platzwunden zu verzeichnen", schrieb die Organisation weiter.
Bereits im Vorfeld der Partie war es zu Diskussionen rund um das vom VfL bereitgestellte Gästekontingent an Tickets gekommen.
Werder wies auf der Pressekonferenz am Freitag und in den sozialen Kanälen darauf hin, dass der Wolfsburger Ordnungsdienst den als solche zu erkennenden Bremen-Anhängern den Eintritt zum Heimbereich verweigern werde.
Sportlich sackte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune in einer umkämpften Begegnung drei wichtige Zähler ein und stieß die Wölfe mit Neu-Coach Dieter Hecking weiter in den Abstiegsstrudel. Justin Njinmah erzielte in der 68. Minute das entscheidende Tor des Tages.
Erstmeldung von 17 Uhr, zuletzt aktualisiert 17.28 Uhr.
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