Gastfreundschaft geht anders: Fans von Bundesliga-Klub in Straßburg nicht willkommen!

Die Fans des SV Werder Bremen dürfen sich im Zuge der Testspiele bei Racing Straßburg am Samstag nicht in bestimmten Bereichen der Stadt aufhalten.

Von Florian Mentele

Straßburg (Frankreich) - Am Samstag bestreitet der SV Werder Bremen gleich zwei Testspiele gegen Racing Straßburg aus der französischen Ligue 1 - so weit, so normal. Doch die Anhänger der Grün-Weißen sind im Elsass offenbar unerwünscht und müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Fans von Werder Bremen beim Bundesligaspiel im Mai gegen den FC Bayern München. © Carmen Jaspersen/dpa In der malerischen Grenzstadt am Rhein wurde nämlich eine Polizeiverordnung erlassen, die es den Fans der Hanseaten ab Samstagmittag für satte 13 Stunden bis ein Uhr nachts untersagt, sich in bestimmten Bereichen der Innenstadt aufzuhalten. Das Verbot gilt für den Hauptbahnhof und den dazugehörigen Bahnhofsplatz, zahlreiche große Straßen und Plätze im Zentrum sowie für die direkte Umgebung des Meinau-Stadions. Laut einem Bericht der Deichstube wollen rund 800 SVW-Unterstützer die Reise nach Frankreich antreten, allerdings müssen sie auf direktem Wege und bestenfalls auf der vom Verein veröffentlichten Routenempfehlung zur Arena fahren. Fanbusse dürfen nur in Polizeibegleitung anreisen. Werder Bremen Wie befürchtet? Werders Königstransfer fällt verletzt aus! Komplett ungewöhnlich ist die Vorgehensweise zumindest bei großen, internationalen Pflichtspielen nicht, wie beispielsweise die Anhänger von Eintracht Frankfurt schon erfahren mussten. Für zwei Testpartien während der Vorbereitung wirken die Maßnahmen allerdings übertrieben. Der Bremer Fanhilfe-Verein "Grün-Weiße Hilfe" kritisiert den Erlass daher in einer Pressemitteilung als "unnötig und völlig überzogen".

Straßburg beruft sich auf die angespannte Lage im Land