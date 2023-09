Heute ist Deadline Day! Ersetzt Werder Niclas Füllkrug mit diesem Stürmer?

Sydney van Hooijdonk (23) kante Niclas Füllkrug (30) bei Werder Bremen ersetzen. © IMAGO / ANP

Ein paar Stunden haben die Verantwortlichen rund um Geschäftsführer Sport Frank Baumann (47) noch Zeit, die nun entstandene Lücke im Kader zu füllen.

Die Bremer haben ihre Fühler offenbar nach einem Niederländer in Italien ausgestreckt. Wie die Bild berichtet, soll der junge Sydney van Hooijdonk (23) ganz oben auf der Wunschliste stehen.

Fußballkennern ist der Name durchaus bekannt, denn sein Vater Pierre von Hooijdonk (53) ist ehemaliger Nationalspieler, lief in seiner Karriere unter anderen für Celtic Glasgow, Benfica Lissabon, Fenerbahce Istanbul und Feyenoord Rotterdam auf.

Sein Sohn steht aktuell beim FC Bologna unter Vertrag. Im Sommer 2021 wechselte der Offensivmann aus den Niederlanden in die Serie A, nach nur einem halben Jahr wurde er aber an den SC Heerenveen in seiner Heimat verliehen.