Tischregeln wie im Kindergarten: So erzieht der neue Werder-Coach seine Spieler

Bremen - Erziehung für Profifußballer? Mit Horst Steffen (56) weht im Norden ein frischer Wind. Der neue Trainer von Werder Bremen will seinen Schützlingen offenbar erst einmal Manieren beibringen, um den Zusammenhalt in der Mannschaft zu stärken.

Horst Steffen (56) setzt bei seinem neuen Klub offenbar auf höfliche Umgangsformen. © Carmen Jaspersen/dpa

Am Montag zum Trainingsauftakt gewährte der langjährige Elversberg-Coach bereits einen Einblick in seinen Plan mit den Hanseaten. Neben dem anstehenden Pauken der Viererkette soll in den kommenden Wochen vor allem ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, bei dem keiner auf einem hohen Ross sitzt und sich für etwas Besseres hält.

Dafür hat der Ex-Profi anscheinend schon einige Benimmregeln vorgegeben. Unter anderem sollen die Spieler beim gemeinsamen Mittag- oder Abendessen nun so lange sitzen bleiben, bis alle Akteure aufgegessen haben, wie die Sport Bild in ihrer neuen Ausgabe vom Mittwoch berichtet.

Demnach war diese simple Geste unter Vorgänger Ole Werner (37) kein Usus, der neue RB-Leipzig-Trainer billigte das rege Kommen und Gehen zu Tisch.

Steffen betonte auf der Pressekonferenz zum Saisonstart hingegen, dass er nicht nur auf eine offensive Spielidee, sondern vor allem auf ein anständiges, ehrliches sowie respektvolles Miteinander großen Wert lege.