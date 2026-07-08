Tribüne im Weserstadion teilweise eingebrochen

Bremen - Schockmoment im Weserstadion: Ein Teil der Tribüne seitlich der Ostkurve ist teilweise eingestürzt. Der SV Werder Bremen bestätigte einen entsprechenden Bericht von " buten un binnen ".

Die Tribüne im Bereich seitlich der Ostkurve gab teilweise nach. © Kai Moorschlatt/dpa

Demnach seien schräg über dem Spielertunnel im Oberrang zwei Betonstützen unter den Sitzreihen durchgebrochen. Auch die Loge unterhalb von Block 53 habe Schäden davongetragen.

Die Ursache für den Teileinsturz liege nach Angaben der Grün-Weißen in den Umbaumaßnahmen im VIP-Bereich.

Beim Entfernen einer Fensterscheibe sei eine tragende Säule beschädigt worden: "Dadurch kam es zu einem Teileinsturz des Tribünenbereiches im Oberrang Block 53", erklärte der Klub in einer offiziellen Mitteilung. Immerhin: Verletzt wurde bei dem Teileinsturz glücklicherweise niemand. "Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Für die weiteren Tribünenteile besteht keine Einsturzgefahr", hieß es weiter.

Offen bleibt damit dennoch, wie groß der entstandene Sachschaden ist und wie schnell sich die Beschädigungen beseitigen lassen. Schon bald soll im traditionsreichen Stadion am Osterdeich wieder Fußball gespielt werden.