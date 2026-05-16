Uhrzeit mit Verspätung: Klassenerhalt geht Bundesliga-Coach unter die Haut

Bremen - Vor fast genau zwei Jahren stand Daniel Thioune (51) wie ein begossener Pudel an der Seitenlinie. Nach einem der verrücktesten Relegations-Duelle überhaupt blieben ihm und Fortuna Düsseldorf der Aufstieg in die Bundesliga verwehrt. Jetzt ist der Ex-Profi als Coach im Oberhaus angekommen, darf dort auch nächste Saison bleiben - und belohnte sich verspätet.

Für Daniel Thioune (51) ging der Klassenerhalt mit Werder Bremen unter die Haut. © Carmen Jaspersen/dpa

Für Werder Bremen geht es am Samstag ab 15.30 Uhr im letzten Spiel der Saison gegen den BVB um nichts mehr, denn seit der Vorwoche ist der Klassenerhalt in Sack und Tüten. Nicht schön, nicht aus eigener Kraft, aber danach fragt bei künftigem Erfolg in einigen Jahren niemand mehr, wie es im Fußball so schön heißt.

Für Trainer Thioune war es ein langer Weg. Der Übungsleiter übernahm das Amt an der Weser Anfang Februar von Horst Steffen (57), hauchte der Mannschaft neues Leben ein, stabilisierte vor allem die Defensive und durfte sich dennoch lediglich über einen marginal besseren Punkteschnitt freuen. Der reichte letztlich aber.

Mit dem Erreichen des Minimalziels behält der 51-Jährige seinen Job in der Beletage des deutschen Ligensystems und feierte das nun mit einem Stich für die Ewigkeit: Thioune ließ sich vor wenigen Tagen nämlich die Bundesliga-Anstoßzeit 15.30 Uhr auf den linken Unterarm tätowieren.

"Ich habe schon ein paar mehr Tätowierungen. Das neue Tattoo hängt mit unserem Fast-Aufstieg von vor zwei Jahren mit Düsseldorf zusammen. Aus einem Gedanken von damals ist jetzt ein Ergebnis geworden und soll immer wieder verdeutlichen, dass man diesen Job nicht für selbstverständlich nehmen soll", so der Coach vor der BVB-Partie.