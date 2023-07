"Noch klafft da eine Lücke": Werder-Boss kann Füllkrug-Abgang nicht ausschließen

Bremen - Wo liegt die Zukunft von Niclas Füllkrug (30)? Die Verhandlungen zwischen Werder Bremen und dem deutschen Nationalstürmer über einen Verbleib ziehen sich weiter in die Länge.

Der Torjäger der Grün-Weißen hatte in Bremen im vorigen Jahr bis 2025 verlängert und Gehaltseinbußen ab dem 1. Juli 2023 akzeptiert .

In der vergangenen Saison schaffte der Mittelstürmer es dank seiner Leistungen in die deutsche Nationalmannschaft und war auch bei der WM in Katar dabei.