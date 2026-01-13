Bundesliga-Bosse kennen Transfer-Regeln nicht! Online-Portal muss irren Irrtum aufklären
Bremen - Wie ist das überhaupt möglich? Werder Bremen sieht sich gerade einer absolut absurden Transfer-Posse ausgesetzt: Offenbar wusste der Bundesliga-Klub bis vor wenigen Wochen nicht, dass er überhaupt noch Spieler ausleihen kann - erst ein Online-Portal musste den Verein darauf hinweisen, dass dort noch Spielraum besteht.
Das räumte Werder-Sportchef Clemens Fritz (45) bei der Deichstube ein.
"Es stimmt, dass wir durch einen externen Hinweis darauf aufmerksam gemacht wurden, dass weitere Ausleihen möglich sind", sagte der Geschäftsführer Profifußball.
Was war passiert? Peter Niemeyer (42), Leiter Lizenzbereich der Bremer, hatte Anfang November darüber gesprochen, keine Leihen mehr tätigen zu können - Werder hatte zu diesem Zeitpunkt sechs Leihspieler im Kader, davon fünf aus dem Ausland und Bayer Leverkusens Victor Boniface (25) aus dem Inland.
Die Regeln der DFL und der FIFA besagen jedoch, dass jeweils sechs Spieler aus In- und Ausland auf Leihbasis verpflichtet werden dürfen, Bremen hätte also noch sechs freie Slots gehabt.
"Es gab in diesem Punkt bei uns zuvor ein internes, kommunikatives Missverständnis, über das wir gestolpert sind", erklärte Fritz. So habe das Wissen darüber, dass auch im Winter noch Ausleihen möglich waren, zwar innerhalb des Vereins vorgelegen, sei jedoch nie bei Fritz und den anderen Verantwortlichen angekommen.
Werder Bremen ändert Transferstrategie
Das änderte sich erst, als das Branchenportal transfermarkt.de die Werderaner im Dezember darüber informierte, dass ihnen laut Regularien noch eine internationale und fünf nationale Leihen offen stehen - was die Führungsriege des SVW nicht gerade in einem kompetenten Licht erscheinen lässt.
Mit der neu gewonnenen Information setzt Bremen in diesem Winter-Transferfenster prompt auf Leihen, baggerte an Southamptons Damion Downs (21, der allerdings zum HSV wechselte) und verpflichtete am Wochenende mit Jovan Milosevic (20) vom VfB Stuttgart den zweiten nationalen und insgesamt siebten Leihspieler.
Gegessen war die Sache damit intern aber nicht: "Ich übernehme die Verantwortung dafür. Der Vorfall ärgert uns sehr, denn das hätte so nicht passieren dürfen", sagte Fritz. Das Thema sei kritisch aufgearbeitet worden.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa