Bundesliga-Bosse kennen Transfer-Regeln nicht! Online-Portal muss irren Irrtum aufklären

Bremen - Wie ist das überhaupt möglich? Werder Bremen sieht sich gerade einer absolut absurden Transfer-Posse ausgesetzt: Offenbar wusste der Bundesliga-Klub bis vor wenigen Wochen nicht, dass er überhaupt noch Spieler ausleihen kann - erst ein Online-Portal musste den Verein darauf hinweisen, dass dort noch Spielraum besteht.

Werder Bremens Sportchef Clemens Fritz (45) musste eine peinliche Posse einräumen. © Marcus Brandt/dpa

Das räumte Werder-Sportchef Clemens Fritz (45) bei der Deichstube ein.

"Es stimmt, dass wir durch einen externen Hinweis darauf aufmerksam gemacht wurden, dass weitere Ausleihen möglich sind", sagte der Geschäftsführer Profifußball.

Was war passiert? Peter Niemeyer (42), Leiter Lizenzbereich der Bremer, hatte Anfang November darüber gesprochen, keine Leihen mehr tätigen zu können - Werder hatte zu diesem Zeitpunkt sechs Leihspieler im Kader, davon fünf aus dem Ausland und Bayer Leverkusens Victor Boniface (25) aus dem Inland.

Die Regeln der DFL und der FIFA besagen jedoch, dass jeweils sechs Spieler aus In- und Ausland auf Leihbasis verpflichtet werden dürfen, Bremen hätte also noch sechs freie Slots gehabt.

"Es gab in diesem Punkt bei uns zuvor ein internes, kommunikatives Missverständnis, über das wir gestolpert sind", erklärte Fritz. So habe das Wissen darüber, dass auch im Winter noch Ausleihen möglich waren, zwar innerhalb des Vereins vorgelegen, sei jedoch nie bei Fritz und den anderen Verantwortlichen angekommen.