Vor DFB-Testspiel: Nationalteam erlebt böse Überraschung in Wiener Hotel - Polizei ermittelt

Wien (Österreich) - Unschöne Überraschung: Kurz vor dem Freundschaftsspiel gegen die DFB -Auswahl sorgt ein Diebstahl für Unruhe im Lager der ghanaischen Fußball -Nationalmannschaft.

Die österreichische Polizei ermittelt nach dem Diebstahl in Wien. (Symbolfoto) © 123RF/rostislavv

Das Team von Chefcoach Otto Addo (50) war anlässlich eines Tests gegen Österreich in Wien zu Gast und wurde dort Opfer eines Diebstahls.

Auf TAG24-Nachfrage bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion Wien, dass Unbekannte während des Aufenthalts in einem Hotel im 22. Gemeindebezirk zugeschlagen hätten.

"Zwei Luxusuhren aus zwei verschiedenen Zimmern" seien entwendet worden, erklärte der Beamte und ergänzte, dass die Meldung am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr eingegangen sei.

Die Spieler hätten sich zum Zeitpunkt der Tat nicht in ihren Zimmern befunden, weshalb man von einem klassischen Diebstahl ausgehe. Ein Raub, wie einige Medien darstellen, liege demnach nicht vor, stellte der Beamte zudem klar: "Es gab keinerlei Gewaltandrohung."

Unklar ist, ob weitere Wertgegenstände fehlen. Berichten zufolge könnte zusätzlich ein Betrag im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich entwendet worden sein. Die Ermittlungen laufen.