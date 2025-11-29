Wegen Hass und Gewalt: Fußballspiele in der Börde abgesagt

Haldensleben - Wegen eines Streiks aller Schiedsrichter sind sämtliche Fußballspiele im Landkreis Börde abgesagt worden.

Schiedsrichter werden immer wieder Opfer von Hass, Diskriminierung oder Gewalt. (Symbolbild) © Maria Rossbauer/dpa

In den vergangenen Wochen sei es wiederholt zu Fällen von rassistischen Beleidigungen, Bedrohungen und tätlichen Angriffen gekommen, teilte der zuständige Kreisfachverband mit.

Wenn Schiedsrichter Zielscheibe von Hass, Diskriminierung oder Gewalt würden, sei eine Grenze überschritten.

Daher sei entschieden worden, dass am Wochenende keine Spiele von Schiedsrichtern geleitet würden.