Georg Koch ist tot! Ex-Buli-Torhüter stirbt mit nur 54 Jahren

Bergisch Gladbach - Große Trauer um Georg Koch : Der Ex- Bundesliga -Keeper ist tot.

Georg Koch starb nach Bild-Informationen im Alter von nur 54 Jahren. (Archivfoto) © IMAGO / pmk

Wie Bild am späten Mittwochnachmittag berichtete, sei der frühere Schlussmann im Alter von nur 54 Jahren nach schwerer, langer Krankheit verstorben.

Koch, der um die Jahrtausendwende unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld sowie Energie Cottbus zwischen den Pfosten gestanden hatte, war an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt.

Die Schock-Diagnose erhielt er nach eigenen Angaben im Frühjahr 2023, ging damit jedoch erst rund ein Jahr später an die Öffentlichkeit.

In einem Interview mit Bild am Sonntag (BamS) sprach der Vater von zwei Kindern offen über seine Hiobsbotschaft: "Es ist unheilbar, ich werde sterben. Aber wann mich der liebe Gott holen wird, hat er noch nicht entschieden", erklärte der Ex-Fußballprofi damals.

"Es gibt Tage, da bin ich deprimiert und im Kopf leer. Es gibt aber auch Tage, da könnte ich Bäume ausreißen. Ich kann nie sagen, was morgen ist. Manchmal bin ich abends gut drauf, gehe ins Bett und am nächsten Morgen schaffe ich es nicht aufzustehen", so Koch.

Trotz aller Rückschläge zeigte er sich kämpferisch, musste sich dem Bauchspeicheldrüsen-Krebs am Ende jedoch traurigerweise geschlagen geben.