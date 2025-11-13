Wird es ein unruhiges Wochenende? Fan-Protest rollt auf Leipzig zu

Leipzig - Am kommenden Sonntag könnte es in Leipzig ziemlich unruhig werden. Deutschlands Fanszenen haben unter dem Motto "Der Fußball ist sicher! Schluss mit Populismus – Ja zur Fankultur!" zu einer Demonstration aufgerufen. Start ist um 11.30 Uhr in der Goethestraße.

Eines der zahlreichen Spruchbänder, die in den vergangenen Wochen in den Stadien Deutschlands hingen. © IMAGO / HMB-Media

Die Demo gilt als weiterer Protest gegen schärfere Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien. Die Fanszene befürchtet, dass auf der Anfang Dezember stattfindenden Innenministerkonferenz (IMK) einschneidende Regeln beschlossen werden, die laut Ultras "existenzgefährdend für die deutsche Fankultur" sind.

Bereits an den vergangenen Bundesliga-Wochenenden hat es in einigen Stadien zahlreiche Spruchbänder zum Thema gegeben.

Beim Spiel Union Berlin gegen den SC Freiburg war beispielsweise zu lesen: "Populistische Forderungen und ein nicht belegbares Sicherheitsproblem. Das Tor zur Hölle öffnet sich am 3. Dezember bei der Innenministerkonferenz."

Spannend: So richtig ist noch nicht einmal klar, was auf der Konferenz genau beschlossen werden soll. Gerüchteweise werden wohl unter anderem personalisierte Tickets und eine allgemeine Verschärfung der Stadionverbotsrichtlinien in Betracht gezogen.

Größter Knackpunkt könnten aber Pyro-Verbote werden. Bei Nichteinhaltung sollen angeblich konsequent Spielabbrüche durchgezogen werden.