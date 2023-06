Radprofi Gino Mäder (†26) gestorben: In dieser Kurve passierte die Tragödie

In der Unfall-Kurve kam der Spanier zwar gut durch. Es ist jedoch zu erahnen, dass die Kurve hinten raus doch noch mal enger und schärfer wird, als man vorher vielleicht vermutet.

Die Spuren von Gino Mäder und Magnus Sheffield, dahinter geht es steil bergab. © ARND WIEGMANN / AFP

Der Schweizer Zeitung Blick interviewte den Tour-Arzt und Ersthelfer, Dr. Roland Kretsch, der von der dramatischen Situation vor Ort berichtete.

"Wir wurden von Kommissaren und Zuschauern angehalten, um zum Unfall zu gehen", gab der Arzt an. Innerhalb von ein bis zwei Minuten nach dem Unfall war somit Hilfe vor Ort.

"Ich habe sofort zu meinem Chauffeur gesagt: 'Bitte die Luftrettung organisieren!'", denn der Sturz war so tief, dass der Mediziner die Verletzten von oben gar nicht sehen konnte. "Hier ist etwas Schlimmes passiert", war ihm klar.

Unten angelangt fand er den ebenfalls verunfallten Magnus Sheffield (21, INEOS Grenadiers) vor. Der US-Amerikaner "zitterte am ganzen Leib". Gino Mäder fand er in einem Ausguss einer Drainage des Berges wieder. "Regungslos und pulslos."

Mehr als 25 Minuten wurde der Schweizer reanimiert, zunächst auch mit Erfolg. Der Puls konnte zurückgeholt werden und der Radprofi transportfähig gemacht werden. Gino war jedoch stets bewusstlos, auch als der Puls wieder da war.

Ein Hubschrauber brachte ihn in eine Klinik, wo der 26-Jährige aber am Morgen nach dem Unfall seinen Verletzungen erlag. Magnus Sheffield wurde mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht und am Sonntag entlassen, wie sein Team auf Twitter mitteilte.