Größte Fitness-Messe der Welt: Was die FIBO so besonders macht
Köln - Vom 16. bis zum 19. April findet in Köln die FIBO statt. Seit 1985 strömen mehr als 100.000 Begeisterte auf die größte Fitness-, Wellness- und Gesundheitsmesse der Welt. Doch was macht das Event so besonders?
"Man kann hier viele Neuheiten entdecken und auch viele Dinge selbst ausprobieren", verrät eine Besucherin gegenüber TAG24.
Während die ersten beide Tage den Fachbesuchern gehören, dürfen am Wochenende auch Privatbesucher in die 15 Hallen der Fachausstellung wagen - einschließlich Training, Ernährung und Treffen mit Influencern.
So kann man dort bekannten Social-Media-Gesichtern wie Marvin Krajewski, Michael Smolik und vielen anderen über den Weg laufen.
Aber auch zahlreiche Prominente sind jährlich auf der FIBO anzutreffen. In diesem Jahr geben sich zum Beispiel die Schauspieler Ralf Moeller (67) und Henning Baum (53) sowie die diesjährige Eurovision-Song-Contest Teilnehmerin Sarah Engels (33), die ein Power-Bauch-Workout gibt, die Ehre.
"Ich bin mittlerweile 67 und fühle mich jung und fit", erklärt der frühere "Mr. Universum" Moeller auf der Eröffnungspressekonferenz der FIBO.
Er selbst trainiere immer noch sehr viel und achte auch auf eine gesunde und fleischfreie Ernährung. Der Grund: Für ihn sei es elementar, sich angesichts der steigenden Lebenserwartung fit zu halten.
"Goodie Drop" als großes Highlight der FIBO
"Du willst dich auch noch mit 70 bücken und den Schuh zumachen können, ohne dabei Rückenschmerzen zu bekommen", so der Schauspieler, der auch dazu rät, im hohen Alter noch mit Fitness anzufangen.
"Wenn sich ein 60-, 70- oder 80-Jähriger heute entscheidet, ich fange mal mit Fitnesstraining an, lohnt sich das", gibt er preis und führt aus: "Auch dann kann er noch Muskeln aufbauen - nicht mehr so wie ein 20-Jähriger, aber es ist möglich."
Neben den ganzen Promis und Influencern besteht zudem die Möglichkeit, die neuesten Produkte der einzelnen Unternehmen zu probieren. Vorweg gehen dort vor allem die beiden bekanntesten Firmen "More Nutrition" und "ESN".
Ebenfalls ein Highlight für die vielen Besucher ist der sogenannte "Goodie Drop". Dort können die Fitness-Anhänger - ähnlich wie beim Karneval - Supplements oder auch Klamotten der Unternehmen fangen. Diese Drops gibt es bei "ESN", "More", "Smilodox" und "Oace".
Ein Besuch auf der FIBO lohnt sich für Fans der Szene allemal. Wer in diesem Jahr die Chance verpasst hat, sollte diese jedoch im kommenden Jahr wahrnehmen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa