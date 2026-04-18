Größte Fitness-Messe der Welt: Was die FIBO so besonders macht

Köln - Vom 16. bis zum 19. April findet in Köln die FIBO statt. Seit 1985 strömen mehr als 100.000 Begeisterte auf die größte Fitness-, Wellness- und Gesundheitsmesse der Welt. Doch was macht das Event so besonders?

Vom 16. bis zum 19. April findet in Köln die FIBO statt. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Man kann hier viele Neuheiten entdecken und auch viele Dinge selbst ausprobieren", verrät eine Besucherin gegenüber TAG24.

Während die ersten beide Tage den Fachbesuchern gehören, dürfen am Wochenende auch Privatbesucher in die 15 Hallen der Fachausstellung wagen - einschließlich Training, Ernährung und Treffen mit Influencern.

So kann man dort bekannten Social-Media-Gesichtern wie Marvin Krajewski, Michael Smolik und vielen anderen über den Weg laufen.

Aber auch zahlreiche Prominente sind jährlich auf der FIBO anzutreffen. In diesem Jahr geben sich zum Beispiel die Schauspieler Ralf Moeller (67) und Henning Baum (53) sowie die diesjährige Eurovision-Song-Contest Teilnehmerin Sarah Engels (33), die ein Power-Bauch-Workout gibt, die Ehre.

"Ich bin mittlerweile 67 und fühle mich jung und fit", erklärt der frühere "Mr. Universum" Moeller auf der Eröffnungspressekonferenz der FIBO.

Er selbst trainiere immer noch sehr viel und achte auch auf eine gesunde und fleischfreie Ernährung. Der Grund: Für ihn sei es elementar, sich angesichts der steigenden Lebenserwartung fit zu halten.