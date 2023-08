Bundesliga-Rückkehr geglückt: So kämpften sich Eisenachs Handballer zum Sieg

Eisenach - Die Handballer des ThSV Eisenach haben ihre Rückkehr in die Handball-Bundesliga nach achtjähriger Pause mit einem Sieg gekrönt.

Eisenachs Torwart Mateusz Kornecki (29) sorgte mit seinen Paraden in den Anfangsminuten für ein offenes Spiel. © IMAGO/Christian Heilwagen

Der Aufsteiger gewann am Samstagabend gegen den Bergischen HC mit 31:30 (13:13). Beste Werfer bei Eisenach vor 2328 Zuschauern waren der 23-jährige Manuel Zehnder (10/3 Tore) sowie der 27-jährige Alexander Saul (8).

Das Team von Misha Kaufmann (39), der vom Manager René Witte (45) eine "Arbeitsplatz-Garantie" bekam ("Wir sind am ersten Spieltag zusammen. Und wir sind am letzten Spieltag zusammen") begann furios in der traditionsreichen Werner-Aßmann-Halle.

Saul erzielte beim 1:1 den ersten Bundesliga-Treffer nach achtjähriger Pause für die Thüringer. In den Anfangsminuten sorgte ThSV-Keeper Mateusz Kornecki (29) mit seinen Paraden für ein offenes Spiel, Ivan Snajder nach zwölf Minuten für die erste Zwei-Tore-Führung. Doch mehr ließen die Gäste bis zur 13:13-Halbzeit nicht zu.

Nach dem Wechsel schafften die Gäste den 16:16-Ausgleich (37.) und zogen dann selbst auf 18:16 davon. Eisenach konnte ausgleichen zum 19:19 (43.) und das Spiel bis zum 24:24 (51.) offen halten.