Sie stand beim "Wunder von Oslo" im Tor: Deutscher Handball trauert um Weltmeisterin

Garsten (Österreich) - Große Trauer in der deutschen Handball-Gemeinde! Die ehemalige Weltklasse-Nationaltorhüterin Sabine Bothe ist überraschend im Alter von 63 Jahren gestorben.

Sabine Bothe (†63), damals Adamik, wurde 1993 unter Bundestrainer Lothar Doering (heute 72, hinten) Handball-Weltmeisterin. (Archivfoto) © IMAGO / Claus Bergmann

Das gab der Deutsche Handballbund am Montag auf seiner Homepage bekannt. Demnach verschied die gebürtige Havelbergerin bereits am vergangenen Donnerstag in ihrer Wahlheimat Österreich.

Insgesamt bestritt die Keeperin ganze 236 Einsätze für die DDR-Auswahl und anschließend die gesamtdeutsche Nationalmannschaft. Den größten Erfolg feierte sie bei der Weltmeisterschaft 1993, als das Team im Finale im norwegischen Oslo nach Verlängerung gegen Dänemark den Titel gewann.

Im Jahr darauf durfte sich die Torfrau bei der Europameisterschaft im eigenen Land zudem noch über die Silbermedaille freuen.

Die Sportlerin, die mit Mädchennamen Picken und später bis zu ihrer zweiten Hochzeit Adamik hieß, startete ihre Laufbahn zunächst als Turnerin und Leichtathletin, ehe sie 1968 noch als Feldspielerin mit dem Handball begann.

Nach ihrem Wechsel 1974 zum SC Magdeburg zog es sie allerdings rasch zwischen die Pfosten: "Da ich ziemlich mutig war und beim Fußballspielen auch das Tor hütete, stellten mich die Trainer schon bei der zweiten Übungsstunde ins Handballtor, in dem ich bis heute geblieben bin", erinnerte sich Bothe in ihrer Biographie.