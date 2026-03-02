Doping-Verstoß! Bundesligist bekommt Sieg aberkannt

Mannheim - Bittere Pille für die Rhein-Neckar Löwen! Dem Handball-Bundesligisten wird ein Sieg nachträglich aberkannt - wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Vorschriften.

Die Rhein-Neckar Löwen um den deutschen Nationaltorwart David Späth (23, r.) müssen den hart erkämpften Sieg gegen Lemgo abgeben. © Uwe Anspach/dpa

Wie die HBL am Montag bekannt gab, wird das Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe, das die Löwen am 20. Februar mit 32:30 (13:17) für sich entscheiden konnten, jetzt mit 0:2 Punkten und 0:0 Toren gegen das Team aus der Metropolregion Rhein-Neckar gewertet.

Der zweifache Deutsche Meister habe einen Spieler eingesetzt, von dem keine unterschriebene Anti-Doping-Schiedsvereinbarung vorlag, hieß es in der Mitteilung. Diese sei seit dem 1. Januar 2026 zwingend erforderlich, um am Spielbetrieb teilzunehmen, und werde bei Nicht-Erbringung mit dem Spielverlust geahndet.

Drei Tage haben die Rhein-Neckar Löwen jetzt Zeit, um gegen die Entscheidung vorzugehen - und kündigten prompt an, das zu tun.

"Die Handball-Bundesliga hat uns über den Sachverhalt und die daraus resultierende Entscheidung seitens der HBL informiert. Wir als Rhein-Neckar Löwen leiten innerhalb der von der HBL gesetzten Frist gegen diesen Bescheid rechtliche Schritte ein", sagte Geschäftsführer Holger Bachert.

Er bat um Verständnis, dass sich der in Mannheim ansässige Klub nicht zu weiteren Vorgehen oder zum laufenden Verfahren äußern wird.