Todesfall überschattet Flensburger Sieg in der Handball-European-League

Flensburg - Die "Hölle Nord" blieb still! Ein Todesfall hat das Handball -Spiel der European League am Dienstagabend zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem französischen Verein Montpellier HB überschattet.

Das Handball-Spiel der European League zwischen der SG Flensburg-Handewitt und Montpellier HB wurde von einem Todesfall überschattet. © Michael Hundt/dpa

Vor der Partie war es in der Halle zu einem medizinischen Notfall gekommen, wie der Klub mitgeteilt hatte. Daraufhin war es während der Begegnung auf den Rängen weites gehend ruhig geblieben.

Nach Abpfiff folgte dann die traurige Bestätigung. "Leider bleiben alle eingeleiteten Maßnahmen erfolglos", teilte der Titelverteidiger des zweithöchsten europäischen Handball-Wettbewerbs mit.

"Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen. Der Handball und alles Sportliche rücken heute in den Hintergrund", erklärte wenig später SG-Geschäftsführer Holger Glandorf (42).