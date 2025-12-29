Liebes-Aus und Karriereende: Influencer bricht nach Doping-Sperre Schweigen

Dresden/Berlin - Die vergangenen zwölf Monate waren die wohl härtesten im Leben von Mode-Influencer Nils Kretschmer (32). Fast exakt vor einem Jahr endete seine Handball- Karriere von einer Sekunde auf die andere, als ein positiver Dopingtest ans Licht kam , die Kriminalpolizei bei seinem damaligen Verein TV Großwallstadt sowie seiner Wohnung in Obernburg vor der Tür stand.

Sein Klub suspendierte ihn damals mit sofortiger Wirkung. Am 29. September 2024 hatten Doping-Kontrolleure vom Rückraumspieler nach der Heimbegegnung gegen die Eulen Ludwigshafen eine Probe genommen. Bei der Auswertung im Labor kam heraus, dass der Testosteronwert des 32-Jährigen unerlaubt erhöht war.

Im März dieses Jahres verhängte die Handball-Bundesliga (HBL) eine vierjährige Sperre für Kretschmer, die aufgrund des sofortigen Einräumens seiner Schuld auf drei Jahre verkürzt werden kann.

Die Sperre gilt seit dem 11. Dezember 2024, als der Spieler von der HBL vorläufig suspendiert wurde. Theoretisch könnte er im besten Fall also ab Dezember 2027 wieder auf der Platte stehen, doch davon geht der Influencer nicht aus.

In einer Fragerunde auf seinem Instagram-Profil brach Kretschmer am Sonntag sein Schweigen zum Thema und erklärte auf die Frage, ob seine Karriere beendet sei: "Ich würde niemals nie sagen, aber aktuell ist das Kapitel Handball für mich geschlossen, ja", schrieb der gebürtige Lübecker.

Im gleichen Atemzug verriet er, dass er jedoch am 14. Februar 2026 ein Handball-Match besuchen wird. Denn dann feiert der aktuelle Tabellenführer der 2. Bundesliga, der HC Elbflorenz aus Dresden, im Rahmen des Heimspiels gegen den HBW Balingen-Weilstetten sein 20-jähriges Bestehen.

Vor diesem Hintergrund werden zahlreiche ehemalige Spieler eingeladen, die den Klub entscheidend mitgeprägt haben und dazu zählt Nils Kretschmer.

