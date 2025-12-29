Liebes-Aus und Karriereende: Influencer bricht nach Doping-Sperre Schweigen

Influencer Nils Kretschmer hat aufgrund eines Doping-Falls ein hartes Jahr hinter sich. Nun bricht er sein Schweigen über seine Zukunft und die Liebe.

Von Tina Hofmann

Dresden/Berlin - Die vergangenen zwölf Monate waren die wohl härtesten im Leben von Mode-Influencer Nils Kretschmer (32). Fast exakt vor einem Jahr endete seine Handball-Karriere von einer Sekunde auf die andere, als ein positiver Dopingtest ans Licht kam, die Kriminalpolizei bei seinem damaligen Verein TV Großwallstadt sowie seiner Wohnung in Obernburg vor der Tür stand.

Nils Kretschmer (32) ist Mode-Influencer und spielte erfolgreich Handball, bis ein positiver Dopingtest seine Karriere vor einem Jahr jäh beendete. Auch mit seiner Freundin Robin kriselte es zwischenzeitlich.
Nils Kretschmer (32) ist Mode-Influencer und spielte erfolgreich Handball, bis ein positiver Dopingtest seine Karriere vor einem Jahr jäh beendete. Auch mit seiner Freundin Robin kriselte es zwischenzeitlich.  © Bildmontage: Matthias Rietschel, Screenshot/Instagram/nilskretschmer_

Sein Klub suspendierte ihn damals mit sofortiger Wirkung. Am 29. September 2024 hatten Doping-Kontrolleure vom Rückraumspieler nach der Heimbegegnung gegen die Eulen Ludwigshafen eine Probe genommen. Bei der Auswertung im Labor kam heraus, dass der Testosteronwert des 32-Jährigen unerlaubt erhöht war.

Im März dieses Jahres verhängte die Handball-Bundesliga (HBL) eine vierjährige Sperre für Kretschmer, die aufgrund des sofortigen Einräumens seiner Schuld auf drei Jahre verkürzt werden kann.

Die Sperre gilt seit dem 11. Dezember 2024, als der Spieler von der HBL vorläufig suspendiert wurde. Theoretisch könnte er im besten Fall also ab Dezember 2027 wieder auf der Platte stehen, doch davon geht der Influencer nicht aus.

In einer Fragerunde auf seinem Instagram-Profil brach Kretschmer am Sonntag sein Schweigen zum Thema und erklärte auf die Frage, ob seine Karriere beendet sei: "Ich würde niemals nie sagen, aber aktuell ist das Kapitel Handball für mich geschlossen, ja", schrieb der gebürtige Lübecker.

Im gleichen Atemzug verriet er, dass er jedoch am 14. Februar 2026 ein Handball-Match besuchen wird. Denn dann feiert der aktuelle Tabellenführer der 2. Bundesliga, der HC Elbflorenz aus Dresden, im Rahmen des Heimspiels gegen den HBW Balingen-Weilstetten sein 20-jähriges Bestehen.

Vor diesem Hintergrund werden zahlreiche ehemalige Spieler eingeladen, die den Klub entscheidend mitgeprägt haben und dazu zählt Nils Kretschmer.

Nils Kretschmers Beziehung ging in die Brüche, doch vor Weihnachten gab es das Liebes-Comeback

Nach neun Jahren beim HC Elbflorenz verließ der Rückraumspieler den Verein im Sommer 2024. Bei seinem Abschied flossen viele Tränen.
Nach neun Jahren beim HC Elbflorenz verließ der Rückraumspieler den Verein im Sommer 2024. Bei seinem Abschied flossen viele Tränen.  © Matthias Rietschel

Der Rückraumspieler spielte neun Jahre lang in der sächsischen Landeshauptstadt, 2017 realisierte er mit dem Verein, der jetzt ans Tor zur Bundesliga klopft, den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Für Kretschmer ein unvergesslicher Abschnitt seines Lebens. Erst neulich weilte er in der Vorweihnachtszeit für einen Besuch in Dresden.

Mit dabei war auch seine Freundin Robin, die für ihn Berlin im Sommer 2024 zunächst verließ und gemeinsam mit nach Obernburg zog. Nach dem Doping-Wirbel ging es zurück in die Hauptstadt, doch dann kriselte es heftig zwischen den beiden.

Während man sie zuvor stets gemeinsam auf Social Media sah, kamen nun keine Fotos mehr. Die Follower mutmaßten bereits ein Beziehungsaus und lagen damit richtig, wie Kretschmer am Sonntag einräumte.

"Wir waren getrennt, haben aber wieder zueinander gefunden", erklärte er sein persönliches Wunder in diesem so schwierigen Jahr. Die Wiedervereinigung sah man auch auf Instagram, wo sich die beiden vor wenigen Wochen das erste Mal wieder gemeinsam zeigten und das Weihnachtsfest zusammen verbrachten.

Kretschmer lebt von seinem Einkommen als Influencer, ist dafür sehr dankbar und vermisst am Handball das Training und die Zeit mit den Jungs in der Kabine. Gut verzichten kann er auf lange Auswärtsfahrten und den Fakt, als Leistungssportler oft Familienfeste und Feiertage wie Ostern oder Weihnachten zu verpassen.

Jetzt sieht er seinen 3-jährigen Neffen aufwachsen und genießt es. "Habe ihn erst mit drei Jahren so richtig kennengelernt", schreibt Kretschmer. Auch gesundheitlich gehe es nun besser, der 32-Jährige hatte zu seiner Zeit in Dresden zahlreiche Verletzungen, musste an Knie und Schulter operiert werden. Jetzt gibt er seinem Körper und seiner Seele Zeit zum Heilen und auch sein zwischenzeitlich gebrochenes Herz wurde wieder repariert.

Titelfoto: Bildmontage: Matthias Rietschel, Screenshot/Instagram/nilskretschmer_

