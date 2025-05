Dramatische Szenen: Handball-Trainer bricht während Finalspiels zusammen

Kolstadgata, Oslo (Norwegen) - Während des entscheidenden Finalspiels in der ersten norwegischen Handball -Liga haben sich am Mittwochabend dramatische Szenen abgespielt. Trainer Christian Berge (51) brach während der Begegnung mit Herzproblemen zusammen.

Die Spieler von Kolstad hielten selbst den Sichtschutz, während ihr Trainer an der Bank behandelt wurde. © IMAGO / NTB

Es lief die 12. Minute der zweiten Halbzeit. Der Gastgeber von Kolstad Handball führte 22:21 gegen Elverum, als der Coach des Heimteams am Rande des Spielfelds plötzlich zusammensackte. Wenige Sekunden zuvor hatte er sich bereits mit seinen Armen auf den Knien abgestützt. Sichtlich hatte er mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Nach kurzer Zeit konnte sich der Mann, der von 1999 bis 2006 bei der SG Flensburg-Handwitt in der deutschen Bundesliga gespielt hatte, nicht mehr auf den Beinen halten. Die Spieler versuchten sofort zu helfen, medizinisches Personal war in Windeseile zur Stelle. Umgehend wurde von beiden Seiten an der Trainerbank ein Sichtschutz errichtet, um den Coach vor Blicken der Zuschauer zu bewahren.

Sein Co-Trainer Stian Gomo Nilsen (38) brach in Tränen aus.

Laut Informationen mehrerer Medien wurde Berge dann bei Bewusstsein mit einem Rollstuhl aus der Halle gefahren, die Partie war zunächst unterbrochen. Der Trainer wurde für Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, die Begegnung wurde trotzdem fortgesetzt.

Am Ende siegte Kolstad und sicherte sich damit den Meistertitel.