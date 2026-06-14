Handball-Bundesligist ThSV Eisenach krallt sich Junioren-Weltmeister von Ligakonkurrent

Elias Scholtes (22, r.) wechselt zum ThSV Eisenach. © Sascha Klahn/dpa

Der 22-jährige Rückraumspieler erhält bei den Wartburgstädtern einen Zweijahresvertrag, teilte der ThSV mit. Der 1,90 Meter große Linkshänder ist der zweite Neuzugang bei den Thüringern für die kommende Saison.

"Ich kann es kaum erwarten, mit euch nächste Saison auf Punktejagd für den Kultklub in Blau zu gehen. Am meisten freue ich mich auf die überragende Stimmung in der Werner-Aßmann-Halle", wird der Neuzugang in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Scholtes wurde viele Jahre bei den Rhein-Neckar Löwen ausgebildet, mit denen er 2022 deutscher A-Jugend-Meister geworden war.

Im Frühjahr 2023 wechselte er zum Bergischen HC und hatte mit 78 Toren einen wichtigen Anteil am Bundesliga-Aufstieg des Teams in der Saison 2024/2025. In der abgelaufenen Spielzeit kam er verletzungsbedingt auf insgesamt 14 Spiele und 37 Tore.