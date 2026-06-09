Trauer um Ex-Bundesliga-Trainer! Handball-Legende "Ćos" ist tot

Zagreb (Kroatien) - Als Handballer repräsentierte er ein Land, das längst nicht mehr existiert. Später schrieb er selbst Geschichte - und hinterließ dabei in Deutschland seine Spuren. Nun ist Josip Milković tot.

Josip "Cos" Milković verstarb mit 83 Jahren. (Archivfoto) © IMAGO / WEREK

Im Alter von 83 Jahren sei der frühere Spitzensportler sowie Trainer am Montag verstorben, teilte der kroatische Verband mit und gab damit den Tod eines seiner ganz Großen bekannt. Schon zu seinen Zeiten als Profi in den 60er- und 70er-Jahren zählte Milković nämlich zu den Besten seines Fachs.

Den Grundstein dafür legte der unter dem Spitznamen "Ćos" bekannte Kroate beim einstigen Spitzenverein RK Medveščak Zagreb: 1964 holte er mit dem Hauptstadt-Klub die Meisterschaft, im Jahr darauf gelang ihm gar das nationale Double aus Liga-Titel und Pokalsieg, letztere Trophäe folgte 1970 ein weiteres Mal.

Seine Qualitäten stellte er jedoch nicht nur auf Vereinsebene unter Beweis. Für das ehemalige Jugoslawien stand er insgesamt 103-mal auf dem Platz, erzielte dabei insgesamt 310 Tore. Bei der WM 1970 in Frankreich gewann er im Trikot des zerbrochenen Vielvölkerstaates die Bronzemedaille.