Lizenz-Trickserei in der 2. Liga: Jetzt droht Punktabzug

Nordhorn - In der 2. Handball-Bundesliga geht es schon knapp fünf Wochen vor dem Saisonstart um die ersten Punkte. Für die HSG Nordhorn-Lingen ist der Kampf um die Zähler schon in vollem Gange - aufgrund von Lizenzproblemen droht Punktabzug.

Dem Team von Coach Mark Bult (43) droht aufgrund von finanziellen Problemen Punktabzug. © IMAGO/Matthias Rietschel

Vergangene Woche machten die Emsländer finanzielle Probleme öffentlich.

Nach einer Anhörung meldete sich jetzt die HBL zu Wort: Beim Vorjahressechsten sollen nach aktuellem Kenntnisstand "nicht unerhebliche Abweichungen" im Vergleich zu den im Frühjahr für die Lizenzierung gemachten Angaben bestehen, heißt es da.

Laut Unternehmensregister fehlten schon am 30. Juni 2025 778.972,51 Euro Eigenkapital. Die Lizenz gab's trotzdem ohne Auflagen.

Jetzt muss der Verein unter anderem sofort, aber auch monatlich und über die gesamte Spielzeit seine Zahlungsfähigkeit nachweisen. Zudem deckelt die HBL die Personalausgaben des Vereins. Es wird also ganz genau hingeschaut.