Handball-Eklat im Video: Rüpel-Foul tritt Massenschlägerei los

Pljevlja (Montenegro) - Im Viertelfinale des montenegrinischen Handball -Pokals zwischen Gastgeber RK Rudar aus Pljevlja und RK Zabjelo ist es am Samstag zu einem handfesten Eklat gekommen.

Erschreckende Szenen: Die Spieler beider Teams prügeln aufeinander ein. © Screenshot/X, CGsport.me

In der 58. Spielminute, als das Heimteam mit 27:24 führte, löste Gäste-Akteur Mirko Damjanović eine wüste Massenschlägerei aus, indem er Filip Gazdić ohne ersichtlichen Grund hart zu Boden rammte.

Ein Video, das im Netz geteilt wird, zeigt, wie daraufhin mehrere Spieler aufeinander losgehen, Schläge und Tritte fliegen und die Lage völlig außer Kontrolle gerät.

Dragan Jelušić versucht inmitten der Ausschreitungen, seinem am Boden liegenden Teamkollegen zu helfen, wird dabei jedoch selbst übel attackiert. Auch Pero Pravilović mischt sich in die Auseinandersetzung ein und trifft Jelušić beim Aufstehen mit dem Knie am Kopf.

Damjanović stößt zudem Rudar-Präsident Igor Mašković weg, der aufs Parkett geeilt war, um die Lage zu beruhigen.