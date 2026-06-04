04.06.2026 14:05 Transfermarkt im Ticker: KSC lockt Drittliga-Stammkraft in den Wildpark

Transfermarkt im Ticker: Tim Civeja verlässt den 1. FC Saarbrücken nach drei Jahren und schließt sich dem Karlsruher SC an.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählten Wechseln in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams. Hier geht es zum Liveticker:

4. Juni, 13.42 Uhr: Karlsruher SC lockt Tim Civeja in den Wildpark

Der Karlsruher SC verstärkt sein Mittelfeld mit Tim Civeja (24) vom 1. FC Saarbrücken. Der Deutsch-Albaner, der für beide Länder bereits Einsätze für die U-Nationalmannschaften absolvierte, war in den vergangenen drei Jahren Stammkraft im zentralen Mittelfeld der Saarbrücker und wagt nun den Schritt eine Liga höher. "Tim bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unser Mittelfeld gesucht haben. Er verfügt über eine hohe Intensität, große Laufbereitschaft und ein gutes Spielverständnis. Mit seiner Übersicht kann er Spiele lenken und Chancen kreieren. Zudem bringt er Torgefahr aus dem Mittelfeld mit und hat seine Qualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dieses Gesamtpaket hat uns absolut überzeugt", lobte Direktor Profifußball Timon Pauls (34) den gebürtigen Dachauer.

Tim Civeja (24, M.) unterschreibt nach drei Jahren in Saarbrücken beim KSC. © KSC

3. Juni, 20.05 Uhr: Kasey Bos verlässt den 1. FSV Mainz 05 leihweise

Der Mainzer Linksverteidiger Kasey Bos (22) wird vom FSV für eine Saison in die Niederlande zu Excelsior Rotterdam ausgeliehen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 22-Jährige lediglich in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. "Für Kasey ist es wichtig, dass er auf Spielminuten auf höchstem Niveau kommt", erklärte Sportdirektor Niko Bungert den Leihwechsel.

3. Juni, 18.53 Uhr: Leon Müller wechselt zum SSV Ulm

Die Spatzen aus Ulm basteln am Kader für die neue Saison und holen Leon Müller (25) vom Ligakonkurrenten MSC Duisburg. Dort kam der defensive Mittelfeldspieler in der starken vergangenen Saison der Zebras nach Verletzungssorgen nur sehr unregelmäßig zum Zug und letztlich auf 15 Einsätze in der 3. Liga. "Leon vereint viele Eigenschaften, die wir an einem Spieler auf seiner Position schätzen. Er bringt die Mentalität, die Laufbereitschaft und die Zweikampfstärke mit, die wir suchen", erklärte MSV-Sportdirektor Murat Isik.

3. Juni, 18.48 Uhr: Hoffenheim holt Patrick Wimmer aus Wolfsburg

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist der Deal fix: Patrick Wimmer (25) verlässt den VfL Wolfsburg nach dem Bundesligaabstieg und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. Dem Vernehmen nach ziehen die Sinsheimer eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund zehn Millionen Euro, sein neuer Vertrag bei der TSG soll bis 2031 laufen. In der vergangenen Saison steuerte der Österreicher bei den Wölfen in 27 Einsätzen vier Treffer und sechs Vorlagen bei. Seinen neuen Trainer Christian Ilzer kennt er derweil bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Austria Wien. "Die TSG Hoffenheim hat in der vergangenen Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen, mit spannenden Spielern und einem intensiven wie attraktiven Fußball. Zudem kenne ich den Trainer noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Austria Wien, als ich unter Chris Ilzer zum Profi wurde", freute sich der Offensivakteur. "Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee", erklärte TSG-Sportdirektor Paul Pajduch zudem.

Patrick Wimmer trägt künftig das Trikot der Hoffenheimer. © TSG 1899 Hoffenheim

3. Juni, 16.31 Uhr: 1. FC Saarbrücken angelt sich Torhüter aus Österreich

Der 1. FC Saarbrücken hat mit Matteo Bignetti (22) verpflichtet. Der österreichische U21-Keeper kommt aus seiner Heimat von Sturm Graz in die 3. Liga. Bignetti startete seine Karriere in der Jugend der Grazer, sammelte aber zwischen 2020 und 2023 bereits Auslandserfahrung bei Eintracht Frankfurt. Mit Graz spielte er nicht nur in der österreichischen Bundesliga, sondern konnte auch erste Einsätze auf internationaler Bühne in der Europa League absolvieren. "Ein hochinteressanter Spieler. Jung und trotzdem schon mit Erfahrung, er hat sogar bereits ein Europapokal-Spiel absolviert. Hungrig und mit Potenzial. Ein guter Typ. Wir werden ihn übrigens als Torwart einsetzen, obwohl er für Graz auch schon einmal den Ausgleich in der Nachspielzeit geköpft hat", witzelte Sportvorstand Markus Thiele (44) über seinen neuen Rückhalt im Kasten.

Matteo Bignetti (22, r.) spielte mit Sturm Graz bereits in der Europa League. © ANDY BUCHANAN / AFP

3. Juni, 16.22 Uhr: 1. FC Köln zieht Kaufoption für Jakub Kaminski

Er kam auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg und mutierte sofort zum absoluten Leistungsträger: Der 1. FC Köln hat sich die Dienste von Offensivspieler Jakub Kaminski (23) fest gesichert. In allen 34 Bundesliga-Spielen für den Effzeh stand der polnische Nationalspieler in der Startelf und wurde nur dreimal ausgewechselt, dabei erzielte er sieben Tore und bereitete fünf weitere vor. "Kuba hat uns bereits in den ersten Gesprächen mit seiner Persönlichkeit beeindruckt. Er ist bodenständig, ehrgeizig und ein absoluter Teamplayer. In der vergangenen Saison hat er diese Eigenschaften jeden Tag auf und neben dem Platz unter Beweis gestellt", sagte Geschäftsführer Thomas Kessler (40) entsprechend: "Deshalb war für uns schnell klar, dass wir die Kaufoption ziehen möchten."

3. Juni, 16.11 Uhr: 1. FC Magdeburg kann Torben Müsel von Rot-Weiss Essen für sich gewinnen

Für Rot-Weiss Essen erzielte Torben Müsel (26) das einzige Tor in der Relegation zur 2. Bundesliga, für den Klub reichte das aber nicht zum Aufstieg. Jetzt geht es für den flexiblen Offensivspieler aber trotzdem eine Liga höher, er schließt sich dem 1. FC Magdeburg an. Der 26-Jährige wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, 2018 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach und feierte dort sein Bundesliga-Debüt. Nach einem Leih-Abstecher nach Belgien ging es 2023 schließlich nach Essen, wo Müsel in 141 Pflichtspielen 27 Tore und zehn Assists beisteuerte. Alle Infos unter: "Nächster Wechsel an die Elbe: Torben Müsel schließt sich dem FCM an".

3. Juni, 14.26 Uhr: Zweiter Neuzugang des Tages für Eintracht Braunschweig

Wenige Stunden nach Frederik Jäkel (25) hat Eintracht Braunschweig den nächsten Neuzugang verkündet: Damjan Kovacevic (21) kommt aus der österreichischen Bundesliga vom TSV Hartberg. Der rechte Außenbahnspieler erhält einen Vertrag bis 2029. "Es ist ein großartiges Gefühl und eine Ehre, für so einen Verein spielen zu dürfen. Die Eintracht hat eine große Tradition und die Fans ganz viel Leidenschaft – das habe ich sofort gespürt, als ich mich mit dem Verein beschäftigt habe", sagte der österreichische U21-Nationalspieler über seine erste Station im Ausland.

3. Juni, 14.14 Uhr: VfL Bochum holt Jean Manuel Mbom aus Dänemark

Der VfL Bochum hat Jean Manuel Mbom (26) zurück nach Deutschland geholt. Der 31-malige deutsche U-Nationalspieler wechselt ablösefrei vom dänischen Erstligisten Viborg FF ins Ruhrgebiet und unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Von 2013 bis 2023 stand der gebürtige Göttinger bei Werder Bremen unter Vertrag, wo er auch den Durchbruch schaffte und mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde, bevor es ihn ins Ausland zog. Simon Zoller (34), Leiter Lizenzbereich beim VfL Bochum, lobt besonders die Flexibilität des Neuzugangs: "Jean Manuel bringt ein tolles Gesamtpaket mit: Er ist sehr flexibel einsetzbar, kann sowohl im Zentrum auf der Sechs oder Acht sowie als rechter Verteidiger spielen. Überzeugt haben uns außerdem seine Dynamik und Laufstärke – und nicht zuletzt die Erfahrung aus der Bundesliga und der Zeit bei Viborg, wo er eine neue Herausforderung gesucht und diese in einer anderen Umgebung hervorragend angenommen hat."

Jean Manuel Mbom (26) unterschreibt für die nächsten drei Jahre beim VfL Bochum. © VfL Bochum

3. Juni, 11.06 Uhr: Eintracht Braunschweig verpflichtet Frederik Jäkel fest

Seit rund einem Jahr ist Frederik Jäkel (25) an Eintracht Braunschweig ausgeliehen, kommt allerdings verletzungsbedingt gerade einmal auf fünf Minuten Einsatzzeit für den Zweitligisten. Dennoch verpflichten die Löwen die Leihgabe von RB Leipzig nun fest. "Frederik hat nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer einen schweren Rückschlag durch seine Verletzung hinnehmen müssen, der uns alle sehr getroffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits gezeigt, über welch außergewöhnliche Qualitäten er verfügt und welche Bedeutung er für uns haben kann – sowohl auf als auch neben dem Platz. Nach der schweren Diagnose hat Frederik eindrucksvoll bewiesen, dass er ein echter Kämpfer ist", zeigte sich Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel (38) beeindruckt von dem Innenverteidiger. Jäkel hatte sich nach einem fünfminütigen Einsatz gegen Greuther Fürth im vergangenen August schwer am Kreuzband verletzt und daraufhin den Rest der Saison verpasst. Inzwischen kann der 25-Jährige aber wieder individuelles Training absolvieren und setzt alles daran, wieder komplett fit zu werden, um dem Team helfen zu können.

Frederik Jäkel (25) bleibt Eintracht Braunschweig erhalten. © Swen Pförtner/dpa

2. Juni, 20.07 Uhr: Hansa Rostock holt neuen Stammkeeper an Bord

Der FC Hansa stellt seinen zweiten Zugang für die neue Saison vor: Torwart Luca Unbehaun (25) wechselt ablösefrei nach Vertragsende vom FC Emmen an die Ostsee. Der Schlussmann ging 2016 aus der Jugend des VfL Bochum in das NLZ von Borussia Dortmund und galt dort schnell als großes Talent. 2018/19 wurde er sogar mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet, bei den Profis kam er anschließend jedoch nicht zum Einsatz. Das gelang ihm regelmäßig erst beim SC Verl in der Saison 2023/24, ehe es ihn in die Niederlande zog. In Emmen stand er die vergangenen zwei Spielzeiten als Stammkraft zwischen den Pfosten. "Luca verkörpert den modernen Torwarttyp. Mit seiner Ausbildung auf höchstem Niveau, einem ausgeprägten Spielverständnis und einer starken Entscheidungsqualität bringt er wichtige Voraussetzungen für unser Spiel mit", freute sich Hansa-Boss Amir Shapourzadeh über den Transfer.

Luca Unbehaun (heute 25, l.) stand einige Male im Profikader des BVB, zu einem Einsatz reichte es allerdings nie. © Daniel Gonzalez Acuna/dpa

2. Juni, 13.51 Uhr: Werder Bremen holt Chuki von Real Valladolid

Werder Bremen hat den zweiten Neuzugang des Sommers bekanntgegeben: Die Hanseaten holen Chuki (22) aus der zweiten spanischen Liga von Real Valladolid. Der offensive Mittelfeldspieler, der zweimal für die spanische U18 auflief, überzeugte dort in der abgelaufenen Saison mit 15 Scorerpunkten in 34 Spielen. Der Wechsel nach Bremen ist für das Eigengewächs aus Valladolid das erste Mal, dass er seinen Heimatklub verlässt. "Ich bin glücklich und überzeugt, dass Werder der bestmögliche Verein für mich und der richtige Schritt für meine Karriere ist. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das man mir entgegenbringt, und hoffe, dass ich dem Verein helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Es war eine sehr wohlüberlegte Entscheidung. Es ist schwer gewesen, Real Valladolid - den Verein meines Lebens - zu verlassen, denn ich bin dort, in meiner Stadt, aufgewachsen, und ich werde ihnen immer unendlich dankbar sein", schwärmte der 22-Jährige entsprechend von beiden Vereinen.

Real Valladolids Chuki (22, l.) trägt ab der kommenden Saison Grün-Weiß. © PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

2. Juni, 12.12 Uhr: SC Paderborn verpflichtet Energie Cottbus' Nyamekye Awortwie-Grant

Der SC Paderborn hat nach dem Aufstieg in die Bundesliga den nächsten Deal klargemacht: Energie Cottbus' Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant (25) wechselt zu den Ostwestfalen. Der gebürtige Tübinger kam erst im Vorjahr nach Cottbus und trug dort als Stammspieler entscheidend zum Aufstieg bei, hatte aber keinen Vertrag für die 2. Bundesliga und kann sich Paderborn deshalb ablösefrei anschließen. "Nyame hat in der vergangenen Drittligasaison mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist schnell, zweikampfstark und ein agiler Innenverteidiger, der trotz seiner bereits gezeigten Qualität weiterhin enormes Entwicklungspotenzial besitzt – um sich bei uns auch in der Bundesliga durchzusetzen", schwärmte Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) von seinem Neuzugang.

Der SC Paderborn sichert sich die Dienste von Nyamekye Awortwie-Grant (25). © SC Paderborn 07

2. Juni, 11.33 Uhr: Hannover 96 schnappt sich Magdeburgs Jean Hugonet

Seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Magdeburg verlängert Innenverteidiger Jean Hugonet (26) nicht, der 2. Bundesliga bleibt er aber trotzdem erhalten und wechselt ablösefrei zu Hannover 96. Alle Infos zum Wechsel des Franzosen findet Ihr hier: "Wiedersehen mit Christian Titz: FCM-Verteidiger Hugonet wechselt zu Hannover".

Jean Hugonet (26) wechselt nach drei Jahren beim 1. FC Magdeburg nach Hannover © Robert Michael/dpa

1. Juni, 16.34 Uhr: VfL Wolfsburg angelt sich Fraser Hornby

Der VfL Wolfsburg hat den ersten Transfer nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verkündet. Vom zukünftigen Liga-Konkurrenten Darmstadt 98 kommt Fraser Hornby (26) nach Niedersachsen. Der schottische Offensivspieler wechselte 2023 nach Darmstadt und überzeugte dort unter anderem mit 25 Toren sowie zehn Vorlagen in 64 Spielen. "Spieler wie Fraser sind auf dem Markt sehr begehrt, weil sie ein unheimlich gutes Gesamtpaket mitbringen. Mit seiner Dynamik, seiner fußballerischen Qualität, aber auch seiner Persönlichkeit wird er uns, zumal er die zweite Liga schon kennt, mit Sicherheit weiterhelfen. Er war nicht umsonst Vizekapitän in Darmstadt. Wie klar er in seiner Entscheidung für den VfL gewesen ist, hat uns beeindruckt", betonte Sportdirektor Pirmin Schwegler (39).

1. Juni, 12.45 Uhr: DFB-Stürmer Undav verlängert beim VfB Stuttgart

Er bleibt im Ländle: Deniz Undav (29) wird auch weiterhin für den VfB Stuttgart auflaufen. Der 29-jährige Nationalspieler hat seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert, inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr. Sein bisheriges Arbeitspapier lief noch bis 2027. Das teilten die Schwaben selbst am Montag mit. Damit herrscht für den DFB-Angreifer noch vor dem WM-Start Klarheit über seine sportliche Zukunft.

Deniz Undav (29) bleibt beim VfB Stuttgart. © Tom Weller/dpa

1. Juni, 12.15 Uhr: KSC holt Nachwuchs-Talent

Blau-Weiß statt Rot: Jason Ponente Ramirez (19) streift sich künftig das Trikot des Karlsruher SC über. Wie der Zweitligist aus Baden am Montag bekannt gab, wechselt der 19-Jährige Offensivspieler vom Nachwuchs des 1. FC Köln in die Fächerstadt. Vertragsdetails nannte der KSC nicht. "Mit Jason Ponente Ramirez haben wir einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen können, der viel Potenzial mitbringt", ist sich Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann (45) der Qualität seines neuen Kickers sicher. "Seine Qualitäten hat er nicht nur zuletzt in der DFB-Nachwuchsliga für die U19 des 1. FC Köln unter Beweis gestellt, für die er auch bereits Erfahrungen in der UEFA Youth League sammeln konnte."