Handball-EM live: Europameister fehlt! Gislason streicht diesen Spieler aus dem Kader

Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Ticker: Deutschland trifft zum Auftakt am Donnerstag in Herning auf Österreich.

Dänemark, Schweden und Norwegen - Vorhang auf: Heute fällt der Startschuss zur Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer.

Vom 15. Januar bis 1. Februar spielen 24 Mannschaften in den drei Austragungsländern Dänemark, Schweden und Norwegen um die Krone. Mit dabei ist auch die deutsche Auswahl, die auf das erste EM-Edelmetall seit dem Gold-Triumph vor exakt zehn Jahren hofft. In der Vorrunde muss sich das DHB-Team jedoch erst mal mit Österreich, Serbien und dem zweimaligen Europameister Spanien messen, ehe im Falle des fest eingeplanten Weiterkommens Duelle mit Olympiasieger und Weltmeister Dänemark sowie Titelverteidiger Frankreich drohen. TAG24 begleitet das Kontinentalturnier im Liveticker und hält Euch mit den allen Neuigkeiten auf dem Laufenden.

15. Januar, 19.45 Uhr: Alfred Gislason streicht Rune Dahmke aus 16er-Kader

Vor jedem Spiel muss der 18er-Kader des DHB auf 16 Spieler reduziert werden. Nils Lichtlein fällt ohnehin angeschlagen aus, als zweiten Spieler lässt Bundestrainer Alfred Gislason Routinier Rune Dahmke außen vor, wie Bild und Sportschau übereinstimmend berichteten. Dahmke, der vor zehn Jahren mit Deutschland Europameister geworden war, war ohnehin eher überraschend in den EM-Kader berufen worden, verpasste zudem das Vorbereitungsspiel gegen Kroatien wegen Problemen mit seinem Gepäck.

Alfred Gislason hat Rune Dahmke aus dem Spieltagskader gestrichen. © Sina Schuldt/dpa

15. Januar, 19.37 Uhr: Spanien schlägt Serbien zum EM-Auftakt

Das erste Spiel in Deutschlands Vorrundengruppe ist vorbei! Mitfavorit Spanien schlägt Serbien knapp mit 29:27 und setzt sich damit vorläufig an die Spitze der Tabelle. Im Parallelspiel siegte Frankreich deutlich mit 42:28 gegen Tschechien.

15. Januar, 18 Uhr: Vorhang auf, die Handball-EM beginnt

Los geht's! Pünktlich um 18 Uhr eröffnen die ersten vier Mannschaften die Handball-EM. In der deutschen Gruppe A treffen Spanien und Serbien aufeinander, in Gruppe C muss Frankreich gegen Tschechien ran.

15. Januar, 14.20 Uhr: Deutschland klarer Favorit zum EM-Auftakt

Andreas Wolff (34) erwartet "Anti-Handball" vom Angstgegner, doch alles andere als ein deutscher Auftaktsieg bei der EM wäre auch für den Nationaltorwart eine herbe Enttäuschung. Im Duell mit Österreich am heutigen Donnerstagabend (20.30 Uhr) geht das Team von Bundestrainer Alfred Gislason (66) im dänischen Herning als großer Favorit auf die Platte. Dabei besitzt das Team, das in der Offensive von Lukas Hutecek (25) und Nikola Bilyk (29) getragen wird, durchaus Potenzial: In der EM-Qualifikation im vergangenen März war die DHB-Auswahl in Wien nicht über ein 26:26 hinausgekommen.

Warnte vor der "Hässlichkeit" des ÖHB-Spiels: Deutschland-Keeper Andreas Wolff (34). © Soeren Stache/dpa

15. Januar, 13.19 Uhr: Bundeskanzler Merz drückt deutschen Handballern die Daumen

Bundeskanzler Friedrich Merz (70) hat den deutschen Handballern vor dem EM-Start unterstützende Worte mit auf den Weg gegeben. "Tempo, Leidenschaft und Teamgeist: Das macht den Handball-Sport aus. Nach dem großartigen Turnier der Frauen starten heute die Männer in die EM. Zum Auftakt drücke ich unserer Nationalmannschaft die Daumen und wünsche viel Erfolg und einen fairen Wettbewerb", schrieb der CDU-Politiker in den Sozialen Medien.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70) wünscht der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM viel Erfolg. © Tom Nicholson/PA Wire/dpa

15. Januar, 12.28 Uhr: DHB-Team geht mit Ziel "Halbfinale" ins EM-Turnier

Diese Spiele haben es in sich! Mit Österreich, Serbien und Zweifach-Europameister Spanien stehen Deutschland schon in der Gruppenphase unangenehme Aufgaben bevor. Sollte das Team von DHB-Cheftrainer Alfred Gislason (66) wie zu erwarten weiterkommen, droht ein mögliches Kracher-Duell mit Handball-Supermacht Dänemark. Für den 66-jährigen Bundestrainer ist es "mit dieser Gegner-Konstellation wahrscheinlich das schwierigste Turnier bisher". Dennoch hat der Isländer als EM-Ziel das Halbfinale ausgegeben. "An guten Tagen können wir jeden Gegner schlagen", bekräftigte Gislason. Schöpft die deutsche Mannschaft ihr Potenzial aus, ist eine Medaille drin. "Es könnte von Vorteil sein, dass wir eine junge Mannschaft haben, die zwischen den Spielen vielleicht schneller regeneriert und im Turnierverlauf stärker wird", sagte DHB-Boss Andreas Michelmann (66) zu den Aussichten.

Hat ein eindeutiges EM-Ziel vorgegeben: Bundestrainer Alfred Gislason (66). © Sina Schuldt/dpa

15. Januar, 11.47 Uhr: DHB-Team winkt bei Titel eine Prämie von 600.000 Euro

Der erste EM-Titel seit 2016 würde sich für Deutschlands Handballer auch finanziell mächtig lohnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason (66) erhält bei einer Goldmedaille insgesamt 575.000 Euro, wie der DHB mitteilte. "Ab 20 eingesetzten Spielern erhöht sich diese Summe auf maximal 600.000 Euro", hieß es. Die Prämienregelung verhandelte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes (49) mit Kapitän Johannes Golla (28) und den Führungsspielern Julian Köster (25) und Andreas Wolff (34).

Neben dem sportlichen ist für das DHB-Team auch der finanzielle Anreiz hoch, erstmals seit 2016 Gold zu holen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

15. Januar, 11.26 Uhr: DHB-Keeper Wolff geht auf ersten EM-Gegner Österreich los

Verbal-Attacke! Deutschlands Nationaltorhüter Andreas Wolff (34) hat die Stimmung vor dem EM-Auftakt gegen Österreich mit seiner Knallhart-Kritik zusätzlich angeheizt. Einen Tag vor dem Aufeinandertreffen an diesem Donnerstag (20.30 Uhr) im dänischen Herning reagierten die Profis aus dem Nachbarland mit Unverständnis auf die Aussagen des DHB-Keepers. Mehr dazu hier: "Handball-Zoff vor EM-Start! Deutscher Keeper provoziert Auftakt-Gegner"

15. Januar, 11.05 Uhr: Einsatz des verletzten DHB-Profi Lichtlein fraglich

Der deutschen Handball-Nationalmannschaft droht zum EM-Auftakt der Ausfall von Nils Lichtlein (23). Der Linkshänder von den Füchsen Berlin verletzte sich am Montagabend in Hannover im letzten Training vor der Abreise nach Dänemark am linken Vorfuß, wie der Deutsche Handball Bund mitteilte. Die Reise ins Teamquartier in Silkeborg trat der 23-Jährige aber mit an. "Es kann sein, dass er in zwei Tagen wieder fit ist, vielleicht aber auch erst in vier Tagen", berichtete Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton (44) nach der Ankunft im deutschen EM-Hotel. Ein längerer Ausfall sei momentan nicht zu befürchten, weshalb vorerst auch keine Nachnominierung geplant sei.

Das DHB-Team bangt um Nils Lichtlein (23). © RONNY HARTMANN / AFP

15. Januar, 10.47 Uhr: Wo die Handball-EM im TV zu sehen ist

Die Fans können alle Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft ohne Zusatzkosten sehen. ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen des DHB-Teams. Wer alle 65 Spiele sehen will, muss sich ein Abonnement beim Internet-Sportsender Dyn kaufen. Das Auftaktspiel der Nationalmannschaft am heutigen Donnerstag (20.30 Uhr) gegen Österreich läuft im Ersten. Auch das Spiel am Samstag gegen Serbien überträgt die ARD. Das abschließende Gruppenspiel am Montag gegen Spanien übernimmt das ZDF.

Alle Spiele der deutschen Handball-EM laufen im Free-TV. © Tom Weller/dpa

15. Januar, 10.45 Uhr: Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer im Liveticker