Deutschland verpasst Sensation, Halbfinal-Verlierer legt Einspruch ein!

Im Halbfinale der Europameisterschaft wartet mit Dänemark eine Mammutaufgabe auf die deutschen Handballer. Zuvor misst sich Frankreich bereits mit Schweden.

Köln - Das Wintermärchen hat kein Happy End! Im Halbfinale der Heim-Europameisterschaft unterlagen die deutschen Handballer dem Weltmeister aus Dänemark am Freitagabend mit 26:29 - trotz einer tollen Leistung und großem Kampf. Vorbei ist das Turnier damit aber nicht.

Sie hoffen auf ein Wintermärchen: Können die deutschen Fans ihre Mannschaft am Freitagabend ins Finale peitschen? © Tom Weller/dpa Denn im Spiel um Platz drei geht es gegen Schweden zusätzlich zur Bronze-Medaille auch um das Olympia-Ticket für Paris 2024. Dass nicht mehr raussprang, lag am Ende an der großen Klasse der Dänen. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit, in der das DHB-Team seine Führung stets verteidigen konnte, trat das Star-Ensemble aufs Gaspedal und zog in der Schlussphase schließlich davon. Im Endspiel trifft Dänemark nun auf Frankreich, das sich am frühen Abend im ersten Halbfinale bereits mit 34:30 nach Verlängerung gegen die Schweden durchsetzen konnte. In unserem Liveticker könnt Ihr alle Highlights der beiden Halbfinal-Partien nochmal nachlesen.



26. Januar, 22.30 Uhr: Schweden legt Einspruch gegen Halbfinal-Aus ein

Der deutsche Gegner im Spiel um Platz drei könnte sich womöglich doch noch einmal ändern! Der schwedische Verband hat nämlich Einspruch gegen die 30:34-Niederlage nach Verlängerung gegen Frankreich eingelegt. Konkret geht es um den Ausgleich zum 27:27 per direkten Freiwurf nach Ablauf der regulären Spielzeit, den es aus Sicht der Skandinavier nicht hätte geben dürfen. "Dieser Protest wird derzeit bearbeitet und etwaige Aktualisierungen werden entsprechend kommuniziert", bestätigte der EHF in einer Mitteilung.

26. Januar, 22.25 Uhr: Alfred Gislason ist stolz auf sein Team

"Ich bin sehr stolz auf Jungs, sie haben eine phänomenale erste Halbzeit geliefert. In der zweiten Halbzeit haben wir zu viel verworfen", sagte der Bundestrainer im ZDF. "Letztendlich hat sich die Routine der Dänen durchgesetzt, sie sind die beste Mannschaft der Welt."

Kopf hoch, Jungs! Den deutschen Spielern stand die Enttäuschung nach der Niederlage ins Gesicht geschrieben. © INA FASSBENDER / AFP

22.04 Uhr: Deutschland verliert gegen Dänemark

Doch es reicht nicht mehr! Mikkel Hansen macht den Deckel drauf, Deutschland verliert am Ende mit 26:29 gegen Dänemark und verpasst das Finale bei der Heim-EM. Die Mannschaft von Alfred Gislason kann dennoch stolz auf sich sein, denn sie hat dem Weltmeister alles abverlangt. Und vorbei ist das Turnier auch noch nicht, denn nun wartet im Spiel um Platz drei noch ein "Olympia-Finale" gegen die Schweden.

26. Januar, 22.02 Uhr: Wird es nochmal spannend?

Eine Zeitstrafe für Dänemark und ein Siebenmeter lassen nochmal Hoffnung aufkeimen - 26:28 aus deutscher Sicht!

26. Januar, 21.55 Uhr: Dänemark zieht davon

Es wird allmählich deutlich, die Dänen führen inzwischen mit fünf Toren. Der EM-Gastgeber findet keine Mittel mehr, den Weltmeister zu stoppen. Der Traum vom Finale scheint ausgeträumt - 22:27.

Alfred Gislason (M.) litt mit seinem Schützlingen mit. © Tom Weller/dpa

26. Januar, 21.47 Uhr: Die Zeit läuft Deutschland langsam davon

Mittlerweile sind die Dänen auf drei Treffer weggezogen, Gislason nimmt eine Auszeit. Die individuelle Klasse des Weltmeisters zeigt sich immer mehr auf dem Feld, gleich brechen die finalen zehn Minuten an. Kann das DHB-Team in der Schlussphase noch einmal rankommen? 20:23 aus deutscher Sicht.

26. Januar, 21.35 Uhr: Deutschland liegt zurück

Der Traum vom Finaleinzug bröckelt, das DHB-Team ist nun in der Verfolgerrolle. Zehn Minuten sind im zweiten Durchgang gespielt, die Dänen haben angezogen und nach dem Ausgleich auch die Führung übernommen, die selbst eine Zeitstrafe überdauerte. Doch Deutschland lässt sich keinesfalls abschütteln und stemmt sich gegen die nun leider immer konsequenter ausgespielten Angriffe des Weltmeisters - 17:19.

26. Januar, 21.25 Uhr: Die zweite Halbzeit des EM-Halbfinals läuft

Es geht weiter in Köln! Die Dänen kommen gut aus der Kabine und egalisieren umgehend - 14:14.

26. Januar, 21.22 Uhr: Geht das Wintermärchen für Deutschland weiter?

Noch 30 Minuten! Hält das DHB-Team dieses Pensum durch? Deutschland war von Beginn an drin in der Partie, zudem wurde Andi Wolff im Kasten nach kurzer Orientierung von Minute zu Minute stärker. Ohnehin stand die Defensive gut, bekam immer wieder eine Hand an den Ball. Dennoch ist der Weg gegen das dänische Star-Ensemble noch lang.

DHB-Keeper Andreas Wolff präsentiert sich auch im Halbfinale in Top-Form. © Tom Weller/dpa

26. Januar, 21.08 Uhr: Pausenführung für Deutschland im EM-Halbfinale

Die große Sensation bahnt sich tatsächlich an! Das DHB-Team geht mit einer 14:12-Führung in die Halbzeit. Das ist bislang einfach bärenstark, was der EM-Gastgeber hier abreißt. Die sonst so übermächtigen Dänen beißen sich die Zähne aus, der Zwischenstand geht absolut in Ordnung.