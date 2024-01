Welches Jahr haben wir? Steinmeier unterläuft Lapsus bei der Handball-EM

Frank-Walter Steinmeier (68) hielt die feierliche Rede zur Eröffnungsfeier der Handball-WM, verhaspelte sich aber bei der englischen Aussprache von 2024. © Federico Gambarini/dpa

Das deutsche Team startet am Abend gegen die Schweiz vor einer Rekordkulisse ins Turnier.

Vorher stand die feierliche Eröffnung des Events auf dem Programm, wo der 68-Jährige festliche Worte wählen durfte.

Steinmeier begrüßte die Gäste zum Wettkampf, der von der EHF (European Handball Federation) durchgeführt wird.

Dabei sprach der Bundespräsident die Begrüßungsformel betont langsam aus, um sich nicht zu verhaspeln, geriet jedoch bei der Jahreszahl ins Stocken.

2024 wollte der SPD-Politiker eigentlich sagen.

Heraus kam - womöglich aufgrund von Nervosität oder etwas unsicherer Englisch-Kenntnisse - Folgendes: "twen... twenty-twenty-two-four".

Mit "twenty twenty four" oder "two thousand and twenty four" wäre er wohl besser beraten gewesen. Eventuell hatte Steinmeier aber sogar Glück im Unglück, war wegen Tonproblemen in der Merkur Spiel-Arena gar nicht richtig zu verstehen.

Doch dem Stadion-Publikum schien der Lapsus egal zu sein. Als Steinmeier seine Rede mit den Worten "Willkommen in Deutschland, willkommen in Düsseldorf und danke, dass Ihr bei uns zu Gast seid", fortsetzte, erhielt er Beifall aus dem Publikum.