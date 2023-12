Handball-Star Gensheimer kündigt Karriereende an

Handballstar Uwe Gensheimer (37) gilt als einer der bekanntesten Handballer Deutschlands. © Uli Deck/dpa

Das kündigte der 37-Jährige am heutigen Freitag bei einer Pressekonferenz in seiner Heimatstadt Mannheim an. "Es ist ein emotional trauriger Tag und ein schwerer Moment für mich.

Aber gleichzeitig freue ich mich auf die neue Aufgabe", sagte Gensheimer, der beim Bundesligisten momentan noch als Spieler unter Vertrag steht und eine Meniskus- und Kreuzbandverletzung auskuriert.

Gensheimers klares Ziel ist es, in dieser Saison noch einmal auf das Feld zurückzukehren. "Ich bin guten Mutes, dass das klappt", sagte er.

Die Entscheidung für das Karriereende sei ein Prozess über Monate gewesen, er könne nicht mehr in der Intensität und in dem Rhythmus Profi-Handball spielen wie noch vor einigen Jahren, erläuterte Gensheimer. Und die Chance, dann eine Aufgabe bei seinem Heimatverein zu übernehmen, wollte er sich "nicht entgehen lassen".