Handball-WM 2027: Köln ist erneut Finalort!

DHB-Präsident Andreas Michelmann (65) hat die sechs Austragungsorte für die Handball-WM 2027 am Montag bekannt gegeben. © Tom Weller/dpa

Insgesamt zwei Hauptrunden sowie die Finalrunde werden dann in der Lanxess Arena in Köln-Deutz ausgespielt. Das hat der Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), Andreas Michelmann (65), am Montag in München bekannt gegeben.

"Köln hat sich international einen Ruf als Handball-Hauptstadt erarbeitet und wird nun nach 2007 und 2019 erneut Austragungsort der Handball-Weltmeisterschaft sein", freut sich Oberbürgermeisterin Henriette Reker (68, parteilos) gegenüber TAG24.

Immerhin habe schon die Europameisterschaft gezeigt, wie handballbegeistert die Menschen in der Domstadt seien, so Reker weiter. Was sie damit meint: Bei allen 17 Spielen, die in Köln im Januar dieses Jahres stattgefunden haben, war die Lanxess Arena, die als größte Multifunktionshalle Deutschlands Platz für bis zu 20.000 Fans bietet, restlos ausverkauft.

Köln ist in Nordrhein-Westfalen einziger Spielort der Weltmeisterschaft und gleichzeitig auch Finalstandort. Die weiteren Austragungsorte sind Hannover, Kiel, Magdeburg, München und Stuttgart.