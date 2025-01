Handball-WM: Das ist Deutschlands Gegner im Viertelfinale!

Fortsetzung des Artikels laden

20. Minute: Deutschland weiter souverän

14:4! Sowohl defensiv als auch offensiv sind die Deutschen den Tunesiern in allen Belangen überlegen. Es ist zwar nur das Spiel um die goldene Ananas, lässt das Team von DHB-Coach Alfred Gislason dennoch keine Zweifel an einen Sieg aufkommen.

13. Minute: Schwacher Auftritt der Tunesier

Bislang gelingt es den Tunesiern nicht, sich vernünftig nach vorne zu kombinieren. Immer wieder aufs Neue beißen sich die Nordafrikaner an der deutschen Defensive die Zähne aus, sinnbildlich hierfür ist eine magere Vier-Tore-Ausbeute.

8. Minute: Toller Auftakt der Deutschen

6:2! Bislang ist es ein Auftakt nach Maß für die deutsche Nationalmannschaft. Das DHB-Team wirkt bissig, gibt von Beginn an den Ton an - und führt früh in dieser Partie mit vier Treffern Differenz.

25. Januar, 20.30 Uhr: Anpfiff der Hauptrunden-Partie zwischen Deutschland und Tunesien

Anwurf! Soeben wurde das letzte WM-Hauptrundenspiel des DHB-Teams angepfiffen. Die Deutschen eröffnen das Duell, spielen in Weiß von links nach rechts. Tunesiens Akteure tragen Blau.

25. Januar, 20.23 Uhr: Letztes Hauptrundenspiel fürs DHB-Team

In wenigen Minuten geht's los! Die Spieler beider Teams betreten nacheinander das Parkett. Um 20.30 Uhr erfolgt der Anwurf, dann fliegt der Ball.

25. Januar, 20.05 Uhr: Nächster Rückschlag für Handballer! Auch Stutzke krank

Die deutschen Handballer müssen im abschließenden WM-Hauptrundenspiel gegen Tunesien auch auf Lukas Stutzke verzichten. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler sei genau wie Spielmacher Juri Knorr und Linksaußen Rune Dahme krank, teilte der DHB kurz vor der Partie heute Abend (20.30 Uhr). Der nachnominierte Marian Michalczik steht hingegen vor seinem ersten Einsatz bei der Handball-Weltmeisterschaft. Vor allem Knorrs Ausfall könnte mit Blick auf das Viertelfinale am nächsten Mittwoch bitter werden. Der deutsche Spielmacher war zu Untersuchungen nach Flensburg gereist, weil er laut Medienberichten über Brustschmerzen und Atemprobleme klagte. "Aufgrund der großen Nähe zu Deutschland hält sich Knorr derzeit noch zu Untersuchungen in Flensburg auf und befindet sich dort auf dem Wege der Besserung", hieß es vom DHB. Knorrs Rückkehr ins Team zum WM-Viertelfinale sei nach jetzigem Stand möglich.

Die Krankheitswelle breitet sich im Team der deutschen Handballer aus. Nun fällt auch noch Lukas Stutzke (27) aus. © Soeren Stache/dpa

25. Januar, 20.01 Uhr: Trainer schubst Störer vom Feld

Ein mutmaßlicher Klimaaktivist hat beim Handball-WM-Spiel zwischen Dänemark und Tschechien für eine mehrminütige Unterbrechung gesorgt. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit lief der Mann in Herning auf das Parkett und verteilte im Mittelkreis oranges Konfetti. Er trug ein T-Shirt mit dem Namen der dänischen Klimagruppierung nødbremsen und konnte seinen Protest unter Buhrufen des Publikums einige Sekunden lang ungehindert fortsetzen. Dänemark-Trainer Nicolaj Jacobsen (53) schubste ihn schließlich zweimal Richtung Seitenlinie, bevor auch das Sicherheitspersonal eingriff und den Mann vom Feld eskortierte. Es dauerte einige Minuten, bis das Konfetti entfernt war und die Partie fortgesetzt werden konnte. Auch die tschechischen Spieler halfen mit.

Dänemark-Trainer Nicolai Jacobsen (53) handelte noch vor dem Sicherheitspersonal. © Soeren Stache/dpa

25. Januar, 14.52 Uhr: Bloß nicht verletzen! DHB-Balanceakt gegen Tunesien

Die Ziele für Deutschlands Handballer für den Hauptrundenabschluss gegen Tunesien? Frisches Selbstvertrauen tanken - und bloß keine weiteren WM-Ausfälle! Gegen den krassen Außenseiter gehe es darum, "dass alle gesund bleiben, dass wir im Spielrhythmus bleiben und dass alle ihre Spielanteile kriegen", sagte Torhüter Andreas Wolff vor der tabellarisch bedeutungslosen Partie gegen den Dritten der Afrikameisterschaft am Samstagabend (20.30 Uhr). Man wolle "an Sachen arbeiten, die wir dann im Viertelfinale besser machen müssen". Nach dem plötzlichen WM-Aus von Franz Semper (Verletzung) und angesichts des unklaren Gesundheitszustands von Spielmacher Juri Knorr (Erkältung) dürfte jede Minute für die deutsche Mannschaft Gold wert sein. Das WM-Duell mit Tunesien - das Abschiedsspiel in Herning, bevor es am Sonntag per Charterflieger zur K.o.-Runde nach Oslo geht - wird also mit Sicherheit kein Freundschaftsspiel.

Das DHB-Team von Chefcoach Alfred Gislason (65) will beim WM-Hauptrundenabschluss gegen Tunesien mit Blick auf das Viertelfinale bloß keine weiteren Ausfälle erleiden. © Sören Stache/dpa

24. Januar, 20.10 Uhr: DHB-Team im Viertelfinale gegen Portugal oder Brasilien

Die deutschen Handballer treffen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft entweder auf Portugal oder Brasilien. Die Portugiesen lösten mit einem überraschend klaren 35:29 gegen den Olympia-Dritten Spanien vorzeitig das Ticket für die K.-o.-Phase. Auch Brasilien ist nach einem 27:24 gegen Schweden für die Runde der besten acht Teams qualifiziert, der zweite Gruppenplatz den Südamerikanern nicht mehr zu nehmen. Zum Abschluss der Hauptrunde genügt Portugal (7:1 Punkte) am Sonntag gegen Außenseiter Chile bereits ein Unentschieden für den Gruppensieg, der das Duell mit der DHB-Auswahl am kommenden Mittwoch in Oslo perfekt machen würde. Nur bei einem Ausrutscher der Südeuropäer könnte Brasilien (6:2) mit einem Sieg gegen Spanien noch vorbeiziehen und einem Viertelfinale gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark aus dem Weg gehen.

Das DHB-Team kann sich am kommenden Mittwoch auf ein Duell mit Portugal oder Brasilien freuen. © Sören Stache/dpa

24. Januar, 17.15 Uhr: Franz Semper muss WM verletzt beenden

Nächster personeller Tiefschlag für das DHB-Team: Für Franz Semper ist die WM nach nur einem Spiel auch schon wieder beendet. Der 27-jährige Rückraumspieler ist verletzt abgereist. Wegen muskulärer Probleme hatte der Leipziger in den ersten vier WM-Spielen noch gefehlt, war dann wegen der Ausfälle von Juri Knorr und Rune Dahmke gegen Italien in den Spieltagskader gerutscht und hatte prompt mit fünf Treffern überzeugt. Wie der DHB jetzt aber mitteilte, zog er sich in der gestrigen Partie allerdings eine neue Verletzung zu. "Dieser Ausfall ist bitter für Franz und unser Team", betonte Nationalmannschafts-Manager Benjamin Chatton. "Wir beraten uns zu möglichen Nachnominierungen auch mit Blick auf die Gesamtsituation und haben keinen unmittelbaren zeitlichen Druck. Das letzte Hauptrundenspiel ist sicher eine für uns sportlich wertvolle Etappe, hat aber keinen tabellarischen Einfluss."

Franz Semper (27) ist bereits die Heimreise nach Deutschland angetreten. © Sören Stache/dpa

24. Januar, 15.50 Uhr: Juri Knorr wegen Atemproblemen vom Team abgereist!

Das dürfte wohl alle Hoffnungen auf einen Einsatz von Juri Knorr im Viertelfinale begraben: Der deutsche Spielmacher ist offenbar vom WM-Team abgereist, um sich in Flensburg von einem Facharzt untersuchen zu lassen. Wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland erfahren haben will, ließ sich der 24-Jährige am heutigen Freitag von Dänemark nach Flensburg fahren, zuvor hatte er offenbar nicht nur über Halsschmerzen, sondern auch über Fieber, Atemprobleme und Schmerzen in der Brust geklagt.