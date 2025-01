Handball-WM: Ticket fix! Deutschland steht im Viertelfinale

Zwar konnten die Dänen zwischenzeitlich mit 5:2 in Führung gehen, ließen sich die Deutschen allerdings nicht abschütteln - und kämpften sich zurück.

Auf dem Parkett geht es munter hin und her, doch keines der beiden Teams kann sich bislang entscheidend absetzen.

Mit Anwurf der Partie sind die Dänen hellwach, setzten früh Akzente in der Offensive - und belohnen sich mit vier Treffern.

Dänemarks Handballer, gekleidet im klassischen Rot, haben Anwurf. Die Deutschen spielen in Schwarz, und das von rechts nach links.

Die Akteure beider Seiten betreten das Parkett, begleitet von rund 15.000 Zuschauern in der aus allen Nähten platzenden Arena Jyske Bank Boxen.

In wenigen Minuten erfolgt der Anwurf, die Vorfreude auf das Knaller-Duell erreicht den Siedepunkt.

Über den Ausgang der Partie lässt sich streiten, nicht aber um die Qualität der Akteure auf beiden Seiten: Zauber-Handball im dänischen Herning, Weltklasse-Niveau in den Reihen beider Mannschaften - gespickt mit Hochkarätern wie Juri Knorr, Andreas Wolff oder Emil Nielsen. Ganz zu schweigen von Superstar Mathias Gidsel, auf den wieder einmal alle Augen gerichtet sein werden.

In weniger als einer Stunde trifft Deutschland im ersten Hauptrunden-Spiel auf Dänemark.

Die erste Hauptrunden-Begegnung der Deutschen gegen die Skandinavier wird live in der ARD übertragen. Los geht's um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, eine Viertelstunde später ertönt der Anpfiff.

Handball-Feinkost vom Allerfeinsten erwartet uns mit Anwurf der Kracher-Partie zwischen Deutschland und Dänemark am heutigen Dienstagabend (20.30 Uhr) . Ein Knaller-Duell mit Endspiel-Charakter, das Ihr keinesfalls verpassen dürft - und live vor dem Fernseher mitverfolgen könnt.

In Hälfte zwei zog das Schweizer Team mit Trainer Andy Schmid weiter davon und feierte einen ungefährdeten Sieg. Besonders auffällig war Bundesliga-Profi Lenny Rubin vom TVB Stuttgart, der zusammen mit seinem Teamkollegen Luka Maros bester Schütze (7) war.

Beim Aufeinandertreffen in Herning/Dänemark rannten die Tunesier bereits nach einer Viertelstunde einem Vier-Tore-Rückstand hinterher, der bis zur Halbzeit auf neun Treffer anwuchs.

Am heutigen Dienstagabend (20.30 Uhr) ist es so weit, Deutschland muss sich im Knaller-Duell mit Handball-Übermacht Dänemark behaupten. Zeit also, den heutigen Gegner genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die Titeljäger von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen (53) sind förmlich durch die Vorrunde geflogen. Die Tordifferenz von +55 in drei Spielen ist ein eindeutiger Beleg für die gewaltige Qualität, aber auch die ungezügelte Lust des Olympiasiegers, beim Heimturnier den vierten WM-Titel in Folge zu gewinnen. "Wir nehmen ein riesiges Selbstvertrauen mit in die Hauptrunde", sagt Welthandballer Mathias Gidsel (25) vor dem Start ab Dienstag.

Dass nach dem Gold-Triumph von Paris mit Niklas Landin (36) und Mikkel Hansen (37) zwei absolute Stützen aus der Nationalmannschaft zurücktraten, fällt nicht groß auf. Im Gegenteil: Landin-Erbe Emil Nielsen (27) scheint durch seine neue Rolle im Rampenlicht beflügelt. Am Torhüter, der mit seinem gedrungen wirkenden Körper ein bisschen an Karlsson vom Dach erinnert, war bei einer Paradenquote von 45 Prozent bislang kaum ein Vorbeikommen.