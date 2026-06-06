Sieg im Ostderby: HCE knackt 50-Punkte-Marke

Dresden - Alles war angerichtet für den perfekten Saison-Abschluss der Handballer des HC Elbflorenz : Ausverkaufte BallsportARENA mit 2704 Fans, Viktor Petersen Norberg feierte nach fast sechs Wochen Verletzungspause sein Comeback und Anton Preußner verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2029. Der 37:34 (17:20)-Heimerfolg im Ostderby gegen den Dessau-Roßlauer HV rundete den Abend ab - und baute den eigenen Rekord aus.

An seinem Trikot wird auch bis 2029 gezerrt: Anton Preußner verlängerte seinen Vertrag beim HC Elbflorenz vorzeitig © Matthias Rietschel

Denn die 48 Zähler vor der Partie waren ohnehin der beste Wert, den die Sachsen jemals in der 2. Liga sammeln konnten. Mit dem Sieg durchbrachen die Tiger die 50-Punkte-Schallmauer und schraubten ihren Rekord noch mal nach oben.

Bis dahin war es aber ein harter Kampf.

Auch wenn es für beide Teams um nichts mehr ging - beide Teams hatten schon vorher ihre Plätze so gut wie sicher. Verlieren wollte zum Saison-Ende trotzdem niemand.

Das äußerte sich vor allem im Offensiv-Spiel der Mannschaften, wie HCE-Coach André Haber bereits vor der Partie vermutete. Als Kapitän Sebastian Greß zum 10:8 für seine Farben traf, waren nicht mal elf Minuten rum - Wahnsinn!

Aber: Das unglaubliche Tempo rächte sich. Bei Doruk Pehlivan & Co. schlichen sich zahlreiche Fehlpässe und auch -würfe ein.

Nur folgerichtig fanden die Gäste dadurch wieder ins Geschehen und schickten das Haber-Team mit Hausaufgaben zum Pausentee.