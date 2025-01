Handball-WM live: Zweite Pleite nach Auftakt-Debakel! Medaillen-Favorit so gut wie raus

Kroatien/Norwegen/Dänemark - Drei Siege aus drei Spielen! Die deutschen Handballer haben die WM-Vorrunde ohne Punktverlust überstanden und sich so nicht nur den Gruppensieg, sondern auch die bestmögliche Ausgangssituation für die Hauptrunde beschert.

Die deutschen Handballer ziehen mit der makellosen Bilanz von drei Siegen aus drei Spielen in die Hauptrunde ein. Dort wartet jedoch die derzeit wohl beste Mannschaft der Welt. © Sören Stache/dpa

Das hat die Mannschaft von Alfred Gislason gegen Tschechien erneut einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zu verdanken - mit einem Unentschieden ging es in die Pause, am Ende stand es 29:22 (11:11).

Damit nimmt das DHB-Team vier Punkte in die Hauptrunde mit, wo in der kommenden Woche Olympiasieger Dänemark, Italien und Tunesien warten.

Schon am Dienstag kommt es gegen die Skandinavier zur Neuauflage des Olympia-Finales von Paris - und dann muss Deutschland von Beginn an voll da sein, will man gegen die bisher wohl beste Mannschaft des Turniers eine Chance haben.

TAG24 berichtet im großen Handball-WM-Liveticker - und hält Euch stets auf dem Laufenden.