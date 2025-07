Auftakt mit zwei Neuen und drei Krachern: HCE startet in Vorbereitung

Dresden - Beim HC Elbflorenz fliegt der Ball wieder durch die BallsportARENA. Neu sind dabei aber nicht nur ein paar Gesichter, sondern auch die Bekleidung, die die Tiger dabei anhaben - und die erinnert an eben jene majestätischen Tiere. Bei diesen Neuigkeiten blieb es aber nicht.

Alles in Kürze

Lachen erlaubt: Beim Media-Day des HC Elbflorenz ging es nicht ganz so ernst zu wie beim Trainingsauftakt. © Lutz Hentschel

Scharf war schon der Start in die Vorbereitung mit einer Einheit am Mittwoch im Kraftraum sowie im Anschluss in der Halle, bei denen auch schon die beiden Neuzugänge Viktor Petersen Norberg (25) und Anton Preußner (20) mitmischten.

"So viel kann man jetzt noch nicht sagen, aber es sah gut aus", kommentierte HCE-Coach André Haber (39) die ersten beiden Trainingstage.

Die Erklärung dafür lieferte Kreisläufer Oliver Seidler (26), der sich trotz "runterfahren und zweieinhalb Wochen Urlaub machen" wie alle anderen Spieler an seinen Vorbereitungsplan gehalten hat.

Dass das im Nachhinein die richtige Entscheidung war, verrät der Blick auf den am Donnerstag veröffentlichten Spielplan. Denn das Auftaktprogramm hat es in sich: Zwar dürfen die Jungs von Haber vor heimischer Kulisse loslegen, bekommen es dafür mit Absteiger SG BBM Bietigheim (30. August, 19.30 Uhr) zu tun.