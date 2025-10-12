Auch gegen Coburg: HCE marschiert von Sieg zu Sieg

Coburg - Die Erfolgsserie des HC Elbflorenz geht ungebremst weiter! Auch beim HSC 2000 Coburg gewannen die Dresdner am Ende mit 35:30 (16:17).

Der HCE konnte sein fünftes Spiel in Folge gewinnen. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Das Ergebnis klingt deutlich. Doch es war ein hartes Stück Arbeit. In der ersten Hälfte dominierten vor allem die beiden Defensivreihen.

Der HCE erwischte den etwas besseren Start. In der elften Minute drehte Ex-Coburger Lukas Wucherpfennig auf und brachte Dresden mit 8:5 in Front.

Die Sachsen witterten Morgenluft, doch Coburg blieb ruhig. Vor allem HSC-Keeper Petros Boukovinas lief heiß. Mit unglaublichen sieben Paraden bereits in der ersten Hälfte trieb er die Dresdner Angreifer zur Verzweiflung.

Auf der anderen Seite der Platte wurden die Gastgeber nun zunehmend stärker, fanden Lösungen gegen die bis dahin starke Dresdner Deckung, bei denen sich zu viele Fehler einschlichen.

So geschah es auch beim vermeintlich letzten Angriff vor der Pause. Die Coburger Abwehr fing einen schlechten Pass der Gäste ab. Im Gegenzug traf der HSC zum 17:16. Die erste Führung der Gastgeber und gleichzeitig der Halbzeitstand.



In Hälfte zwei übernahm HCE-Kapitän Sebastian Greß Verantwortung. Er erzielte die ersten drei Treffer der Dresdner. Während es vor der Halbzeitpause eine Defensivschlacht war, ging es in den zweiten 30 Minuten hin und her.