17.05.2023 08:33 Mit Rotation zum Sieg: Auf den HC Elbflorenz warten zwei unterschiedliche Spiele

Der HC Elbflorenz hat in dieser Woche zwei Ligaspiele vor der Brust. Am Mittwoch wartet der HC Motor Zaporizhzhia, am Samstag treten sie bei TuSEM Essen an.

Von Steffen Grimm

Dresden - Der HC Elbflorenz hat in dieser Woche zwei Ligaspiele vor der Brust, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr empfangen die Dresdner den HC Motor Zaporizhzhia, am Samstagabend treten sie bei TuSEM Essen an. HCE-Coach Rico Göde (41) hofft am Mittwoch auf einen Sieg fürs Selbstvertrauen. © Lutz Hentschel Obwohl es gegen den ukrainischen Serienmeister, der wegen des Krieges in seinem Heimatland als Gast in der 2. Bundesliga antritt, nicht um Punkte geht, sagt HCE-Chefcoach Rico Göde (41): "Unser oberstes Ziel ist es, endlich wieder mal zu gewinnen. Wir werden alles dafür tun, uns Selbstvertrauen zu holen." Das ist mehr als verständlich nach sieben Niederlagen in den vergangenen acht Spielen.

Bei alledem hat Göde natürlich das schwere Auswärtsspiel in Essen im Blick: "Wir werden gegen Zaporizhzhia die Kräfte verteilen und rotieren, damit wir gegen TuSEM maximal frisch sind." HC Elbflorenz "Zehn Minuten nur Grütze": Schwächephase vor der Pause sorgt für HCE-Heimpleite Die personelle Lage bleibt - insbesondere im Rückraum - weiter angespannt: Nils Kretschmer (30, Kopfschmerzen nach Zusammenstoß) und Christos Mylonas (27, Fuß), die sich in Lübeck verletzt hatten, fallen aus. Dafür kehren Ivar Stavast (25) und Arseniy Buschmann (30) ins Team zurück. Marek Vanco (33) wurde nach seiner Blauen Karte in Lübeck für ein Spiel gesperrt.

Titelfoto: Lutz Hentschel