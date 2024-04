HC Elbflorenz will gegen Hagen zurück in die Siegspur "Das ist ein Brett!"

Hagen - Zwei Niederlagen am Stück im Rucksack, aber trotzdem mit jeder Menge Optimismus im Gepäck ging es für den HC Elbflorenz am Donnerstag mit dem Bus an den südöstlichen Rand des Ruhrgebiets. Hier wartet am heutigen Freitagabend (19.30 Uhr) gleich der nächste harte Brocken.