Kampf ums HCE-Tor: Qual der Wahl für Coach Haber

Dresden - Zwei Spiele stand Oliver Sandin (20) für den verletzten Robin Cantegrel (30) im Elbflorenz-Kader . Zweimal hinterließ er dabei einen nachhaltigen Eindruck - und stellt seinen Coach jetzt vor die Qual der Wahl.

Normalerweise besteht das Torwart-Duo beim HC Elbflorenz aus Marino Mallwitz (29, l.) und Robin Cantegrel (30). © Lutz Hentschel

Im Heimspiel gegen Ferndorf hielt Sandin sieben Bälle. Auswärts in Backnang verhinderte der Finne dann mit seiner einzigen Parade in der Schlusssekunde den Ausgleich und sicherte damit den Sieg.

"Es war toll, dass er uns so einen Input geben konnte. Überraschend war es für uns aber nicht, weil er es im Training eben auch gut macht. Der Unterschied ist gar nicht so riesig, wie vielleicht der ein oder andere vermuten würde", erklärte HCE-Coach André Haber.

Der 39-Jährige steht vor dem Heimspiel am Samstag gegen TuSEM Essen (18 Uhr) vor einer schwierigen Entscheidung: Bleibt das Duo aus Sandin/ Marino Mallwitz bestehen oder rutscht Cantegrel wieder zurück in den Kader?