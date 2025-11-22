Pure Dominanz: HC Elbflorenz schießt Essen aus der Halle

Dresden - Das war ein bärenstarker Auftritt des HC Elbflorenz . Beim 41:24-Kantersieg (19:12) gegen die TuSEM Essen ließen die Dresdner zu keinem Zeitpunkt Zweifel am neunten Saisonsieg in der 2. Handball -Bundesliga aufkommen.

Treffsicher vor dem Essener Tor: Oliver Seidler (26) erzielte beim Heimsieg fünf Tore. © Matthias Rietschel

Es dauerte gerade einmal vier Minuten, bis die BallsportArena voll da war. Marino Mallwitz zündete die 1953 Zuschauer durch eine spektakuläre doppelte Fußparade an.

Seine Kollegen spielten die Angriffe vorn konsequent und mit Tempo - Julius Dierberg stellte nach einem Vier-Tore-Lauf auf 10:3 (13. Minute).

Die Dresdner erstickten bereits frühzeitig jede Essener Hoffnung auf einen Auswärtssieg. Exemplarisch: Schlich sich doch einer der ganz wenigen Abspielfehler bei den Tigern ein, war auch im eins gegen eins Verlass auf Mallwitz (16.), der schon in den ersten 30 Minuten acht Würfe hielt.

Wie gut seine Jungs agierten, beweist vor allem eine Tatsache: HCE-Coach André Haber nahm seine einzige Auszeit in Hälfte eins erst zwei Minuten vor der Pause, war mit dem Auftritt ansonsten rundum zufrieden.

Bei plus sieben aber auch wenig verwunderlich.