Defensive zu löchrig! HCE will sich trotz Siegesserie "permanent verbessern"

Dresden - Sechs Siege in Serie und die Tormaschine läuft auf Hochtouren. Der HC Elbflorenz ist das Team der Stunde. Wenn die Dresdner am Samstagabend (19.30 Uhr) in der BallsportARENA auf die HSG Nordhorn-Lingen treffen, soll der nächste Streich folgen. Doch bei allem Offensivglanz wissen die Tiger: In der Abwehr muss endlich mehr Stabilität her.

Coach André Haber und Linksaußen Jannik Dutschke sprechen über die Defensive und den Teamzusammenhalt. © Bildmontage: Lutz Hentschel; Matthias Rietschel

Elbflorenz stellt die beste Offensive der Liga, aber auf der anderen Seite auch die zweitschlechteste Defensive. HCE-Coach André Haber (39) sieht das nüchtern:

"Natürlich wollen wir uns permanent verbessern. Die Defensive steht da ein bisschen mehr im Vordergrund."

Zugleich weiß er, woher die hohe Trefferzahl kommt: "Wir haben eine Mannschaft, die sehr gern schnell spielt. Deshalb gibt es einfach mehr Angriffe insgesamt."



Trotz kleiner Baustellen läuft es sportlich wie am Schnürchen. "Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, weil wir gerade wirklich sehr gut gemeinsam eine Mannschaft sind."

Auch Linksaußen Jannik Dutschke spürt das gute Gefühl: "Die Spiele, die wir gewonnen haben, das hat uns als Team noch mal viel näher zusammengebracht."