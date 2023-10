Der Roten Karte für den HCE-Kollegen sei Dank: Seidler feiert Comeback nach Maß

Dresden - HC-Elbflorenz -Coach André Haber (37) freute sich nach dem 28:25-Heimsieg über den HSC Coburg über "einen rundum gelungenen Abend, weil es viel Kampf war und in der Abwehr genau das, was ich verbessert sehen wollte".

Die längere Einsatzzeit in der Abwehr war auch der Roten Karte für Nils Kretschmer (30, 21. Minute) geschuldet. In der Deckung harmonierte Oliver gut mit dem türkischen Neuzugang Doruk Pehlivan (25) .

Freuen konnte sich Haber dabei über Rückkehrer Oliver Seidler. Der 24-jährige Kreisspieler, der sich beim Saisonstart in Hüttenberg am rechten Knie verletzt hatte, sollte gegen Coburg nur vielleicht, und wenn, dann nur für ein paar Minuten zum Einsatz kommen.

Ganz klar, jetzt wollen Seidler & Co. am Samstag beim heißen Sachsenderby in Aue nachlegen und die nächsten Punkte einfahren.