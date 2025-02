Dierberg und Mallwitz stechen heraus: HCE siegt 31:24 im Ostderby

Dresden - Das war der perfekte Start in die Rückrunde. Beim 31:24 (14:11)-Heimerfolg zeigten die Handballer aus Elbflorenz eine überzeugende Leistung gegen Dessau-Roßlau.

So sicherte sich der Dessauer auch zunächst das Privat-Duell mit seinem besten Kumpel Timo Löser. Konnte Löser aber egal sein, es ging trotzdem mit einer 14:11-Führung in die Pause.

Die Tiger starteten mit richtig Dampf ins Punktspiel-Jahr und in den Ost-Kracher. Nach fünf Minuten stellte Sebastian Greß auf 4:1. Einen Sahne-Tag hatte Marino Mallwitz - und zeigte, weshalb er zu den besten Torhütern der Liga zählt.

War fast nicht zu überwinden: HCE-Torhüter Marino Mallwitz hielt 16 Würfe. © Reiner Blende

Der Start in den zweiten Durchgang lief sogar noch besser: Die Dresdner-Abwehr provozierte Fehler, das eigene Tempospiel funktionierte nahezu perfekt.

Die 2704 Zuschauer in der ausverkauften BallsportARENA gerieten beim 6:1-Lauf ihrer Tiger schon richtig in Party-Stimmung, mussten dann aber doch noch einmal kurz zittern. Dessau kam wieder ran.

In den entscheidenden Momenten stimmte aber das Timing in der Defensive, die Gäste waren zu ungenau. Julius Dierberg spritzte in den Pass und vollendete ins verwaiste Dessauer Tor zum 28:22 - die Vorentscheidung fünf Minuten vor dem Ende.

"Gegen Dessau gewinnst du nur so deutlich, wenn du in vielen Dingen überlegen warst. Wir haben es sehr gut gemacht", sagte der neunmalige Torschütze Dierberg.