"Es ist nicht die schönste Zeit": HCE startet gut gelaunt in Saisonvorbereitung!

Dresden - "Die Saisonvorbereitung ist nicht die schönste Zeit, aber es ist schön, die Jungs wiederzusehen", sagt Ivar Stavast (26). Und ließ in der Kabine gleich mal einen frechen Spruch in Sachen Fußball-EM über die Lippen: "Wir Holländer sind immerhin weiter gekommen als die Deutschen."

Media Day beim HC Elbflorenz: Der Holländer Ivar Stavast (26) wird für das Porträtfoto aufgehübscht. © Matthias Rietschel

Er hatte zumindest ein paar Lacher auf seiner Seite. Wie auch immer: Die Stimmung ist gut bei den Tigern.

Am Dienstag ist Handball-Zweitligist HC Elbflorenz in die Saisonvorbereitung eingestiegen. Stavast hatte sich im Mai bei der holländischen Nationalmannschaft einen Schienbein-Bruch zugezogen, fehlte seinem HCE in den letzten Punktspielen. Im Urlaub war der 26-Jährige mit Freunden auf Curacao.

"Unser Ziel war es, sich so wenig wie möglich zu bewegen", erzählt er lachend. Die gute Nachricht: Ivar hat keine Schmerzen mehr im Schienbein. Mit der Mannschaft kann er allerdings noch nicht wieder komplett trainieren.

Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit stehen jetzt für den 18er-Kader im Vordergrund. "Und wir gewöhnen uns wieder ans Spielgerät", sagt André Haber (38). "Mancher hat noch Blessuren aus der vergangenen Saison, aber jeder Spieler ist in einem vernünftigen Zustand", konstatiert der Chefcoach.

Am 30. Juli steht das erste Testspiel bei Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf an. Anfang August geht es ins Trainingslager nach Bischofsgrün in Bayern.