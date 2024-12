Ex-HCE-Star Kretschmer zurück in Dresden! Gewinnt er bei der alten Liebe?

Bei seiner Verabschiedung Ende Mai erhoben sich die Dresdner Fans von ihren Sitzplätzen. Nils Kretschmer (31) kämpfte vergeblich gegen die Tränen an. © Matthias Rietschel

Der Rückraum-Hüne war beim HCE eine Institution, spielte neun Jahre für den Verein, absolvierte 274 Pflichtspiele und erzielte 662 Tore. Bei der Verabschiedung am Ende der vergangenen Saison erhoben sich die Fans in der ausverkauften BallsportARENA von den Plätzen. Kretschmer kämpfte vergeblich gegen die Tränen.

In Großwallstadt blüht der 31-Jährige jetzt als Handballer neu auf. Als Kapitän, Regisseur und Torjäger führt er sein Team an. Nach 12 Spielen kommt er auf 71 Treffer und 42 Assists. Am Montagabend war er auch der Siegtorschütze beim 27:26 in Lübbecke.

Zum Vergleich: Vergangene Saison beim HCE brachte es Nils in 32 Spielen auf 66 Tore und 38 Assists. Worauf führt er die Explosion zurück?

"Ich habe beim TVG Vertrauen im Angriff erhalten, werde jetzt nicht mehr nur auf eine Sache reduziert. Dass es so gut läuft, hätte ich allerdings nicht gedacht", erklärt Kretschmer. Und fügt an: "Ich hoffe, in Dresden ärgern sie sich jetzt."