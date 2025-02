"Gas geben" zum Geburtstag! HC Elbflorenz will sich selbst zwei Punkte schenken

Hamm - "Ich habe mit Dresden noch nicht erlebt, dass wir in Hamm gewonnen haben. Das würde ich gern ändern", sagte HCE-Coach André Haber (38) im Vorfeld der Partie am heutigen Freitag (19.30 Uhr).

Robin Cantegrel (30, M.) will auch zum 19. Vereinsgeburtstag mit seinen Paraden glänzen. © Matthias Rietschel

"Wir wollen eine Top-Mannschaft sein", so der 38-Jährige vor dem Spiel in Hamm. Ihm sei völlig klar, dass beispielsweise ein 8. Platz nicht dafür reiche. "Da muss man weiter oben reinkommen und da geben wir Gas."

Dafür braucht es einen Sieg gegen den Vierzehnten der zweiten Bundesliga. Der würde den Feiertag aus Dresdner Sicht perfekt abrunden. Denn am heutigen Freitag feiert der HC Elbflorenz seinen 19. Geburtstag.

Ein wichtiger Faktor könnten wieder die Torhüter sein. Marino Mallwitz (28) zeigte vergangenes Wochenende gegen Dessau-Roßlau seine Klasse, Kollege Robin Cantegrel (30) erlebte seinen Durchbruch für Dresden im Hinspiel gegen die Nordrhein-Westfalen. "Das war sein Dosenöffner", meinte sein Coach.

Wichtig wird außerdem sein, den aktuellen Schwung mit in die Partie reinzubekommen. Die Tiger peilen in Hamm den vierten Sieg in Folge an.